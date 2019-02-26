　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

性侵13歲混血少女　林依晨前富商男友判7年半定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

鄭家堯渉性侵友人13歲幼女被判刑。（圖／記者張曼蘋攝）

▲鄭家堯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「晨神」林依晨前男友鄭家堯被控性侵、猥褻友人13歲混血女兒案，一審遭判2年8月，案件上訴二審後，二審改認定他犯下4次「對少女性交罪」，加重改判7年6月。案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

鄭家堯本為富商，因2010年和小14歲的林依晨戀情曝光，才受到外界關注。由於林依晨被封為「零負評女神」，唯一對媒體爆發之事，就是這段戀情。當年外傳鄭男已有過婚姻和小孩，林依晨震怒回應：「現在和我交往中的這位男士，並不神秘，只是低調，他沒有讓我煩惱的、不當的異性交往關係，從未有過婚姻紀錄、也未曾有過小孩。」不過林依晨結婚後，面對鄭男的性侵案件僅淡淡透過經紀人回應：「已經很多年未與鄭先生聯絡，也已經很久沒有鄭先生的消息了，我們實在沒有權利和立場來回應或發表任何言論。」

判決指出，鄭家堯（49歲）2013年因熱愛運動而結識少女Amy的父親，鄭男常到對方家中作客，不料卻與當時年僅13歲的Amy發生戀情。2014年2至4月間，鄭男多次在自宅、Amy住處撫摸親吻Amy胸部，甚至要求性交、口交。同年8月，鄭男開車載Amy到礁溪遊玩3天2夜，2人在下榻飯店性交，返途又在車內要求Amy口交，Amy父親知悉後震怒提告。

檢方認定鄭男犯罪嫌疑重大，提起公訴。法院審理時，鄭男否認犯罪，辯稱2人出遊並無發生親密關係，是因Amy父親曾向他借17萬5000元，不滿被催債，Amy幫父親出氣才反咬他性侵。但一審士林地院根據Amy的說法：被告第一次見面時就知道她13歲，後來暑假快結束，被告約她出去玩，「第1晚住飯店時，我跟他說想自己睡，但被告不要，就和我同一張床」，第2晚被告就跟她發生性關係，第3天上午離開礁溪後，被告將車停在路邊要她口交；另少女在偵查中清楚指出鄭男下體特徵，經檢察官當庭命法醫勘驗後相符。一審法院因此認定鄭男犯下2罪，宣告應執行有期徒刑2年8月。

案經上訴二審，高等法院審理後，認定鄭男犯下「對14歲以上未滿16歲女子性交罪」，與「對14歲以下女子性交罪」，共4罪，重判有期徒刑7年6月。考量他犯後不知悔改，猶飾詞狡辯，因此加重判刑。全案再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。
 

ET快訊
前女友約他上山「來點刺激的」　脫光綁樹上後…被打劫4.5萬
特斯拉又發爐！高速撞毀駕駛亡　拖吊後「2度自燃」...車廠回

關鍵字：法律,人權,林依晨,鄭家堯,性侵,猥褻,三審,混血,少女,最高法院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林依晨前男友性侵友人13歲女兒　士院今判賠90萬元

快訊／涉性侵13歲混血少女　林依晨前男友判2年8個月

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

前面讓開！孕婦羊水破將臨盆　「警」急開道助順產

七旬原住民老婦失智找兒迷途　蘆洲警細心助返家

台大恐怖男涉性侵偷拍女友性愛照　W女提告：希望他受懲罰

3樓超大水塔鏽蝕掉落　1樓雞排店家超傻眼...「還好沒開」

「抗議天王」柯賜海涉作假帳逃漏稅　判刑易科144萬元

新店廚餘桶驚見女嬰屍　警鎖定北市「中山、大同、大安」緝兇

性侵13歲混血少女　林依晨前富商男友判7年半定讞

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

前面讓開！孕婦羊水破將臨盆　「警」急開道助順產

七旬原住民老婦失智找兒迷途　蘆洲警細心助返家

台大恐怖男涉性侵偷拍女友性愛照　W女提告：希望他受懲罰

3樓超大水塔鏽蝕掉落　1樓雞排店家超傻眼...「還好沒開」

「抗議天王」柯賜海涉作假帳逃漏稅　判刑易科144萬元

新店廚餘桶驚見女嬰屍　警鎖定北市「中山、大同、大安」緝兇

性侵13歲混血少女　林依晨前富商男友判7年半定讞

我是她的手、她的腳！女兒6年前車禍全癱　珣珣勇媽：完成她想的事情

內輪差閃不過！騎士「捲進曳引車底」險遭輾　命大僅擦傷

沖繩現場／隊友喊打得好　王柏融不知道他們怎麼會說中文

比兩支iPhone疊起來還厚！勁量新手機配18000mAh電池待機達50天

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

康康討欠10年的債　朋友哭訴「你不用利息」惹怒他　

台北寧夏夜市5大必吃美食　米其林指南也推薦！

ET行動法庭／我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家

國中女老師回家電梯突然卡住　「門縫夾紅色鈔票」留救命紙條

走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

金正恩「越南取經」改變貧窮北韓？　彭博：鄰國都已轉型

金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

快訊／女嬰塞進廚餘塑膠袋慘死　..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

輔大畢業生控副教授劈腿：把我搞..

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

控台大男性侵藏裸照　前女友提告

大膽女業務偷吃少東　嗆正宮被解..

疑搶快爆糾紛！男怒揮鐵鎚砸騎士

更多熱門

相關新聞

最高檢訴訟組掛牌　江惠民：一錘定音

最高檢察署成立「訴訟組」，並在26日正式掛牌運作。檢察總長江惠民與二審台高檢檢察長王添盛、一審台北地檢檢察長邢泰釗共同揭牌。江惠民表示，訴訟組象徵一二三審中最優質的意見，未來提出給最高法院，希望能協助最高法院發揮「一錘定音」的功能。

控台大男性侵藏裸照　前女友提告

法官評鑑、職務法庭加入外部人淘汰司法恐龍

狼母放縱情夫性侵女兒　遭判6個月

民眾不滿法官　許宗力：滿意警察天經地義

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面