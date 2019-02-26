性侵13歲混血少女　林依晨前富商男友判7年半定讞





▲鄭家堯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「晨神」林依晨前男友鄭家堯被控性侵、猥褻友人13歲混血女兒案，一審遭判2年8月，案件上訴二審後，二審改認定他犯下4次「對少女性交罪」，加重改判7年6月。案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

鄭家堯本為富商，因2010年和小14歲的林依晨戀情曝光，才受到外界關注。由於林依晨被封為「零負評女神」，唯一對媒體爆發之事，就是這段戀情。當年外傳鄭男已有過婚姻和小孩，林依晨震怒回應：「現在和我交往中的這位男士，並不神秘，只是低調，他沒有讓我煩惱的、不當的異性交往關係，從未有過婚姻紀錄、也未曾有過小孩。」不過林依晨結婚後，面對鄭男的性侵案件僅淡淡透過經紀人回應：「已經很多年未與鄭先生聯絡，也已經很久沒有鄭先生的消息了，我們實在沒有權利和立場來回應或發表任何言論。」

判決指出，鄭家堯（49歲）2013年因熱愛運動而結識少女Amy的父親，鄭男常到對方家中作客，不料卻與當時年僅13歲的Amy發生戀情。2014年2至4月間，鄭男多次在自宅、Amy住處撫摸親吻Amy胸部，甚至要求性交、口交。同年8月，鄭男開車載Amy到礁溪遊玩3天2夜，2人在下榻飯店性交，返途又在車內要求Amy口交，Amy父親知悉後震怒提告。

檢方認定鄭男犯罪嫌疑重大，提起公訴。法院審理時，鄭男否認犯罪，辯稱2人出遊並無發生親密關係，是因Amy父親曾向他借17萬5000元，不滿被催債，Amy幫父親出氣才反咬他性侵。但一審士林地院根據Amy的說法：被告第一次見面時就知道她13歲，後來暑假快結束，被告約她出去玩，「第1晚住飯店時，我跟他說想自己睡，但被告不要，就和我同一張床」，第2晚被告就跟她發生性關係，第3天上午離開礁溪後，被告將車停在路邊要她口交；另少女在偵查中清楚指出鄭男下體特徵，經檢察官當庭命法醫勘驗後相符。一審法院因此認定鄭男犯下2罪，宣告應執行有期徒刑2年8月。

案經上訴二審，高等法院審理後，認定鄭男犯下「對14歲以上未滿16歲女子性交罪」，與「對14歲以下女子性交罪」，共4罪，重判有期徒刑7年6月。考量他犯後不知悔改，猶飾詞狡辯，因此加重判刑。全案再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。

