「橡膠子彈撞奶」女怒掀衣　網友見激凸嗨翻：想看更多證據啦

▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。



國際中心／綜合報導

委內瑞拉政局動盪，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）掌控的軍方23日朝邊境附近的示威者發射催淚瓦斯和橡膠子彈，造成至少5人身亡、上百人受傷。近日有一名女子在影片中控訴，在抗議過程中被警方的橡膠子彈打中胸部。她直接在鏡頭前把T恤掀起來，露出白色小可愛，但豐滿的身材和明顯的激凸讓網友全看傻了眼。

女子在影片中激動地指著自己胸部的紅腫處，要大家看看傷勢。影片被分享至網路平台9GAG後，網友紛紛歪樓表示，「她哪裡被打中？攝影機應該聚焦多一點」、「想看更多證據」、「可憐的女子，讓我來幫她」、「我已經報名國際志工了」、「這是很重要的新聞，我們需要更多報導」。

此外，許多人以有趣的梗圖表達愛慕，還有人神出女子的名字原來叫Oriana Gutierrez，讓其他網友直呼「太感謝了」、「你是英雄」。

委內瑞拉總統鬧雙胞，總統馬杜洛與「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）兩派陣營僵持不下，馬杜洛23日宣布與鄰國哥倫比亞斷交，造成大批民眾上街示威。美國25日對委國4名效忠馬杜洛的州長祭出新制裁，封鎖他們在美國控制的一切資產，藉此懲罰他們阻擋國際援助物資輸入。

▼ 許多委國軍人與民眾爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

