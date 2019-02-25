病人眼前燒藥…百位士兵叛逃委內瑞拉　美國務卿：病態暴君

▲委內瑞拉示威民眾向軍隊丟石塊。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

委內瑞拉持續陷入紛亂，總統馬度洛（Nicolas Maduro）派軍封鎖邊境，不允許人道援助物資送入國內。對此，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）嚴厲指責馬度洛是「病態暴君」，美方是時候採取行動支持民主，回應委國絕望人民的需求，而馬度洛所剩的時間已經不多。

CNN報導，委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）持續呼籲各國援助，物資已運往委國，藉此應對日益惡化的糧食、醫藥短缺問題。蓬佩奧23日透過一系列貼文抨擊馬度洛，美國將採取行動對付那些反對自由與民主的人，「怎麼樣的病態暴君會阻止飢餓的群眾獲得食物？那些裝滿救援物資的卡車，它們著火的照片令人作嘔。」

蓬佩奧表示，平民被馬度洛的暴徒襲擊。他也讚許自行宣布為臨時總統的瓜伊多，後者已被50個國家承認，「雖然臨時總統瓜伊多建立了發送救援物資的路線，但馬度洛阻止這些東西進入，並派遣武裝犯罪集團攻擊無辜的民眾。」美方將繼續反對暴君，並採取行動、追究責任。

▲馬杜洛阻止物資進入委國。（圖／路透）



CNN無法確定在紛亂中死亡的人數。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）則表示，22與23日共有4人死亡、300人受傷。她譴責在邊境發生的暴力事件，「人們被槍殺，其他人受傷、失去雙眼，他們永遠沒辦法徹底痊癒。」

多輛卡車試圖從哥倫比亞進入委國，但卻被效忠於馬度洛的軍隊破壞，直接放火燃燒。包括食物、藥物等物資在民眾眼前被燒毀，他們很多人餓著肚子，不然就是生病。

委國新聞通訊部長羅格里格茲（Jorge Rodriguez）23日則表示，安全部隊向示威者發送催淚瓦斯與橡膠子彈，以「模範的方式」成功保護了邊境。他還指責瓜伊多的支持者燒毀卡車。不過，CNN記者確實看到是委國邊境的警方破壞卡車。

▲委國軍方在邊境處開槍，導致原住民死亡。（圖／路透）



馬度洛堅決否認委國存有人道主義危機，美方的援助只是陰謀的一部分。儘管他態度強硬，效忠他的人卻越來越少，哥倫比亞海關機構24日表示，至少有104名安全部隊的成員逃離馬度洛的政權。

美國副總統潘斯（Mike Pence）25日將前往哥倫比亞，預計在會議上發言。白宮表示，潘斯會堅定支持瓜伊多，委國人民要爭取的是民主而不是獨裁。