舒緩假日塞車之苦　台62線萬里入口擬增一線車道

▲ 每逢假日與尖峰時段都會嚴重塞車，公路總局將在基金二路、台62線（萬瑞快速道路）入口處進行路口改善工程。（圖／立法委員黃國昌國會辦公室提供）

記者郭世賢／新北報導

基隆市與新北市萬里主要聯外道路基金公路，每逢假日與尖峰時段都會嚴重塞車，公路總局將在基金二路、台62線（萬瑞快速道路）出口處進行路口改善工程，未來萬里往台62線方向會多出1個車道，預計在2019年底前完成，緩解尖峰時段與假日塞車。

每到假日與尖峰時段，前往萬里、金山行經基金公路的車潮嚴重堵塞，連大武崙工業區與巷弄，都會被當成往萬瑞快速道的替代道路，而台62線出口匯入基金二路處一直到西濱公路、萬里，更是必塞熱點，再加上基金公路每天的通勤車輛、客運和人數都相當的多。

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基隆市政府為解決塞車潮，2018年曾經要在基金二路靠近萬瑞快速道路口，拆除分隔島並實施調撥車道。但公路總局一區處基隆工務段長李佳輯表示，經過現勘後，相關單位認為基隆市轄區範圍內，沒有實施調撥車道的經驗，擔心民眾會無法適應，所以另想其他方法。

立法委員黃國昌主任郭慶霖表示，經國會辦公室的關切，公路總局已允諾，基隆工務段將在台62線出口處進行路口改善工程（包含路口和路面的改善），基金二路縮減100公尺的中央分隔島，由萬里往台62線方向會多出1車道，增加儲車空間；此外，現正在做交通流量調查，會依調查結果調整號誌時相的秒數，緩減塞車情況，2019年底會完工。

公路總局一區養護工程處企畫科指出，為徹底解決基金公路塞車潮，仍須重啟興建外環道計畫，目前已發包進行基隆至萬里外環道的可行性評估。