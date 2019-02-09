國5北上花7倍時間！初五「9地雷路段」曝光　上午10時前出發最好

▲雪隧示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

生活中心／綜合報導

今（9日）天大年初五是春節連續假期的倒數第2天，高公局預估壅塞路段包括，國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、銅鑼-頭屋，國3北上關西-大溪、大山-香山、竹山-霧峰，國5北上宜蘭-坪林，國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，或改駛替代道路。

高公局指出，今天仍有出遊及返程民眾開車使用國道，預估國道總延車公里為125百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.4倍），相關疏導措施包括全日封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口以及國3竹南、烏日北上及名間雙向入口、14-21時國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

2/9（週六）國道重點易壅塞路段

國1北上：

15-19 時，西螺-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

15-19 時，南屯-后里（行車時間是平常3 倍）

15-19 時，新竹系統 -竹北（行車時間是平常3倍）

15-19 時，銅鑼-頭屋 （行車時間是平常3 倍）

國3北上：

16-19 時，關西-大溪（行車時間是平常3 倍）

16-19 時，大山-香山（行車時間是平常3 倍）

16-18 時，竹山-中興（行車時間是平常3 倍）

16-18 時，霧峰系統-霧峰（行車時間是平常3 倍）

國5北上：

12-23時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（行車時間是平常7倍）

國6：

16-19時，國6西向舊正-霧峰系統（行車時間是平常3 倍）



▲▼高公局預估初五車潮。（圖／高公局提供）※點圖放大









▲▼高公局預估初五車潮。（圖／高公局提供）※點圖放大





