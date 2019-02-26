關老爺前偷供品　「6包餅吃光光」僅剩手提袋

▲張女在新竹關帝廟順手牽羊，將供品吃完後，又回到廟裡準備「相」下一份供品時，被廟方人員當場抓住。（圖／翻攝新竹關帝廟臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

張姓女子在新竹關帝廟看見其他信徒的供品順手牽羊，將供品吃完後，張女又回到廟裡準備「相」下一份供品，卻不幸陰溝裡翻船，被廟方人員當場抓住。只是，張女已經將偷竊來的餅乾吃光光，僅剩下一個手提袋回給失主。法官認為，張女極需專人適時予以輔導，因此依竊盜罪判罰3千元，緩刑2年，而在緩刑期內交付保護管束。

42歲的張女2019年元月間到新竹市關帝廟，見一旁的女信徒擺放6包餅乾及手提袋，放在供桌拜拜，趁女信徒去燒香之際，直接以女信徒的手提袋裝著供品逃之夭夭。張女成功得手一次後竟又回到廟裡，才剛相中供桌的供品準備下手之際，就遭廟方人員發現報警處理。

張女供稱，因為沒有錢吃飯才偷供品，且有重大傷病在身，無法工作賺錢。法官審酌，張女不思以正當方式獲取所需，僅因貪圖小利即恣意竊取他人財物，顯不尊重他人財產法益，念其犯後坦承犯行，態度良好，考量張女已將手提袋還給遭竊的女信徒，雖然6包餅乾已經被張女吃下肚了，但6包餅乾的售價格為95元，價值不高，因此依竊盜罪判罰3千元，緩刑2年。

法官認為，張女是極需專人適時予以輔導，因此在緩刑期內交付保護管束，期許可以妥適解決被告所面臨的諸多困境。