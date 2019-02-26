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「台北混很大」台中KTV開打　醉嗆「我的賓士呢」刀砍泊車弟

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▲▼男子到北屯區某KTV消費鬧事遭法辦。（圖／翻攝GoogleMap）

▲2男到KTV消費鬧事，嗆「台北混很大」遭法辦。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

自稱「台北混很大」2名男子到台中某KTV消費喝酒，離開時疑因酒醉忘了自己車停哪，質問泊車小弟「我的賓士呢？」，雙方起衝突，小弟遭對方亮刀劃傷。警方將2鬧事酒客制伏，詢後依傷害、妨害公務罪嫌送辦。

21歲林姓及22歲劉姓男子25日凌晨到台中訪友，並在北屯區一家KTV飲酒作樂到凌晨4點多結束。2人走出KTV後忘了自己車停哪，劉男先問林姓泊車小弟「我的賓士呢？」，林姓泊車小弟根本不知他們自己停哪，2人一氣之下竟跑到臨時櫃台，打算強開抽屜找鑰匙，3人當場拉扯。

泊車小弟見對方失控，趕快先躲進店內，豈知劉、林2人竟追進大廳，林男還亮出折疊刀朝他頸部揮舞。泊車小弟趁隙出手將刀拍掉，手因此遭刀劃傷。劉男見狀，朝泊車小弟臉部揮拳，甚至拿垃圾桶砸人，場面混亂。

第五警分局水湳派出所獲報立刻趕到現場，林、劉2男想假裝沒事偷溜，卻仍遭警方識破，當場壓制，過程中林男拒不配合，不斷罵髒話並嗆警察「我們在台北混很大！」最後仍遭警方帶回派出所，警詢後依傷害及妨害公務罪嫌送辦。

業者表示，做這行業遇到「起酒瘋」的情況很多，什麼都不奇怪。2人酒醒後也很懊悔，透過關係表達歉意。他也說，客人永遠是大爺，是老闆，要能忍，更不能跟客人衝突，習慣就好。

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關鍵字：北屯,KTV,酒客鬧事,第五分局

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