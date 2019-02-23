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相約K歌變互毆！妙齡女抱狗打群架　見警出現秒哀求：不要這樣鬧

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地方中心／高雄報導

高雄市新興區某KTV23日清晨發生一起打群架案件，27歲陳姓女子與29歲莊姓女子因邀約友人的過程中一言不合引發拉扯，導致陳女頭部及手部挫傷。警方獲報後趕抵現場，發現滋事民眾竟是2、30歲的妙齡女子，其中一人還抱著狗加入爭吵，見警要將雙方帶回，還不斷央求「不要再鬧了」，但警方仍強勢帶回調查，訊後依違反社會秩序維護法函送法辦。

▲▼高雄KTV女子鬥毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄KTV女子鬥毆，其中一人還抱狗加入爭吵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄KTV女子鬥毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄KTV女子鬥毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，陳女及莊女為朋友關係，23日相約到KTV歡唱，不料先在電話中起了口角，竟相約談判。陳女到場後，莊女也帶了另2名女性友人到場，雙方談了沒多久又爆發衝出，竟在KTV外扭打起來。此外，目擊民眾見狀立即報警處理，警方獲報後，立即派遣快打部隊到場壓制並立即將雙方隔開，避免衝突再次發生，也立即將鬧事4女帶回。

▲▼高雄KTV女子鬥毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄KTV女子鬥毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其中一女見警要將人帶回，立刻開口央求對方「不要這樣鬧」，無奈對方仍怒氣未消不斷嗆聲，而雙方激烈衝突後，導致陳女的手部及臉部多處擦挫傷，事後雙方互不提傷害告訴，警方訊後仍依違反社會秩序維護法函送法辦。

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關鍵字：KTV,鬥毆,妙齡女

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