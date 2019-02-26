行程超緊湊！韓媒預估：2天1夜河內峰會川金至少會5次

▲金正恩已於26日上午抵達越南，川普所搭乘的專機則將於晚間抵達。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國總統與北韓領導人金正恩的第二次川金會即將在27、28日正式於越南河內登場，而外媒也預估，兩人在兩天一夜的行程中預計至少會見上5次，包含27日的晚餐，28日的單獨會談、午餐、多方會談以及發表共同宣言。

根據白宮發言人桑德斯透露，川普與金正恩預計在27日晚上共進晚餐並分享「短暫對話」。期間國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）、桑德斯、2名北韓幕僚以及隨行翻譯也將同行。事實上，兩天一夜的川金二會比起僅4小時45分鐘的首次川金會時間來得更加充分，不論是美國或是北韓，雙方都想透過此次峰會進行「更深度的對話」。

另一方面，韓媒也預估，28日的行程將與川金會的順序雷同，《韓聯社》更大膽推測，在發表共同宣言後，川普與金正恩兩人將有可能在會場附近散步，進行展現兩人親密度的行程，川金兩人在新加坡首次川金會時就曾經在飯店內散步1分多鐘，同時進行交談。

美國總統川普於當地時間26日中午，在華府附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號專機前往越南，而金正恩的列車則是已經在越南時間26日上午抵達河內。