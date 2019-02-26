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金正恩換火車頭赴「川金會」　陸外交部：沒觀察那麼細

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▲▼ 川金二會／金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

▲金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

記者曾俊豪／北京報導

北韓國家領導人金正恩此次前往越南與美國總統川普會晤，特別選擇搭乘火車的方式，有媒體向中國大陸外交部提問，表示金正恩一行在遼寧丹東將專列更換為中國大陸的火車頭。對此，外交部發言人陸慷指出，「沒有你觀察的那麼細」，並強調「不知道更換火車頭是否對形勢的評判有重要意義」。

中國大陸外交部今26日舉行例行記者會，發言人陸慷在回答記者提問時，做出上述回覆。他首先向記者致歉，表示「可能讓你失望了，我還沒你觀察得那麼細」；第二，「我不知道換車頭是不是對形勢的評判有特別重要的意義」。

但陸慷最後也證實，「經過協商，中方為朝鮮勞動黨委員長金正恩同志乘朝方專列經中國赴越南出席第二次朝美首腦會晤提供交通保障。」

據《星島日報》報導，北韓國家領導人金正恩此次以火車的方式出席川金會，花了大約兩天半的交通時間，行程縱貫整個中國大陸。報導分析，此舉並非要浪費時間，而是在顯現中國大陸與北韓之間的親密關係。

文中提到，金正恩原本坐專機「蒼鷹一號」4小時就可以抵達目的地，但卻選擇搭乘火車，除了展示「與中國的親密關係」外，被認為是刻意在向川普透漏，「北韓有中國這個後盾」，不會輕易答應美國要求的意味。

至於金正恩沒有像外界料想一樣停留北京，則是因為「不想刺激川普」，並研判金正恩在回程時才會在北京停留，與中方分享河內會談的成果。

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關鍵字：金正恩,川普,越南,川金會,北京,火車頭,特派現場

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