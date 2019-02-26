金正恩「防彈火車」花2.5天狂奔4000km抵越　下榻河內5星級酒店

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北韓領導人金正恩26日上午抵達越南，比美國總統川普早一步抵達川金二會場地。自27日開始為期兩天的行程，金正恩選擇搭乘防彈「綠皮火車」，由平壤出發途經中國大陸，花費約兩天的時間抵達越南。接著乘坐「防彈賓士」入住河內5星級美利亞飯店（Melia hotel）。

▲ 北韓領導人金正恩抵越南。（圖／路透）



根據外媒報導，金正恩於當地時間23日下午5時搭乘裝甲火車駛離平壤，途經天津、武漢、廣西南寧市，在廣西憑祥市稍作停留後，於26日上午8時15分抵達越南諒山省（Lang Son）同登火車站（Dong Dang）。事前列車行徑路線一改再改，甚至曾傳出會先抵達北京與習近平會面，不過後來證明，該專車並無在中國任何城市停留，直接一路開往越南。據了解，同登站在25日就已鋪好紅毯，且有軍警在現場守備。

▲金正恩搭乘防彈綠皮專車。（圖／路透）



金正恩抵達同登火車站後，越南中央宣教部長武文賞（Vo Van Thuong）率領官員迎接。大批越南民眾也守候在火車站外，開心地揮舞著越南與北韓國旗，金正恩也一路保持微笑，就連坐上專車後，也特地搖下車窗，向民眾揮手致意，接著就由保鑣小跑步護送專車前往飯店。

▲ 北韓領導人金正恩轉搭防彈賓士，搖下車窗揮手致意。（圖／路透）

韓聯社引述美國白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）的消息指出，川普和金正恩27日晚間簡短一對一會面後，美國和北韓進入「3對3」的晚餐時間。至於28日的行程規畫，目前尚未對外公開。韓聯社報導指出，川普將在28日離開越南，而金正恩則會待到3月2日才會返回北韓。