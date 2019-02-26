與新加坡超市簽3年6900萬合約　韓國瑜：希望外銷高品質農產

▲韓國瑜與超市總裁謝建平（左）合力行銷高雄出產的芭樂及蜜柑。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／新加坡報導

出訪新加坡的高雄市長韓國瑜，26日與新加坡超市業者簽訂外銷合約，每一年最少向高雄採購2300萬台幣的蔬菜跟水果，採購期長達3年，韓國瑜表示，這項採購對高雄的農漁民來講非常重要，且能營造一個穩定出口的對象，不管數量多還少、價格高還低，回去會更要求重視品質，感謝FairPrice採購高雄的農產品，我們也會做好更審慎的把關。

韓國瑜致詞時表示，這次出訪主要為農、漁民謀求更好的生活，與相關局處長、農漁會大家長及議員一起來新加坡，就是為了尋找訂單、產品的通路，感謝fairprice總裁及相關工作夥伴願意給機會，希望農漁會能提供最好的外銷品質，讓新加坡的民眾對台灣的農產讚不絕口。

FairPrice總裁謝健平表示，他非常肯定雙方此行簽定合作，也稱讚高雄是個美麗城市，未來3年將採購高雄在地農產品，合約簽定前6個月FairePrice將專門銷售高雄農產至全新加坡，高雄農產高品質眾所皆知，包括芭樂、蜜棗及新鮮蔬菜等，3月時將舉辦超市架上將展示高雄農產，把最新鮮最優質的農民心血介紹到新加坡。

據了解，FairPrice是NTUC(National Trades Union Congres，新加坡職工總會評價合作社)所屬的平價超市，是新加坡最大的連鎖超市，在當地已擁有146家分店，也是新加坡第一家建立擁有和經營本身配送中心的超市零售商。

高雄目前為重要的蔬果產地，玉荷包荔枝、番石榴及蜜棗的產量更居台灣之冠，據農業局統計，2018年高雄市外銷量達6122公噸，總產值為新台幣2億1835萬元，其中去年出口到新加坡約台幣750萬元，輸出品項番石榴66噸、蜜棗15噸、木瓜31噸、荔枝38噸。

韓國瑜說，未來仍會持續將優質味美的蔬果推薦給新加坡民眾，3月將配合 FairPrice舉辦為期一週的台灣高雄週農產品推廣活動，持續行銷高雄農產品，活動期間除了芭樂、蜜棗外，也還會有木瓜、鳳梨等其他水果上架販售，夏天還會有玉荷包荔枝及金煌芒果接續上市，希望能將最好的品質呈現給星國民眾。

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