馬雲3刷奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》：還要再看幾遍！

▲馬雲25日在北京觀看奧斯卡最佳影片獎《幸福綠皮書》首映。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

由美國夢工廠影片公司出品的電影「幸福綠皮書」（Green Book）25日拿下第91屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳男配角及最佳原創劇本獎，其中參與投資的阿里影業成為繼Amazon、Netflix之後，全球第三家聯合出品電影獲奧斯卡最佳影片的互聯網影視公司。對此，阿里巴巴集團董事會主席馬雲表示自己已看3遍了，還要再看幾遍。

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供，下同）

據了解，馬雲與聯想控股董事長柳傳志等人參加25日晚間電影「幸福綠皮書」首映會時指出，「我已經看第3遍了，每一次都被其中的希望、人性和溫情所打動」，「好電影不該是靠錢堆砌起來的，也未必要有個驚天動地的故事，就算看似平淡也一樣可以動人，例如電影台詞『我們不是靠拳頭去贏得世界，而是尊嚴』。」

馬雲表示，「我想中國電影離奧斯卡也不遠了。我今天就跟一個導演、一個演員說，要真正拍出好電影，首先要熱愛電影，熱愛自己做的事情，而不是熱愛名利，不是看到電影給你帶來的名，不是電影帶來的利，而是電影給社會帶來的正面的意義。這不是一部教育片，但我們每個人都感受到，它不是教育你什麼，而是喚醒了你內心的東西。」

最後，他說，「感謝導演，感謝所有劇組，也感謝這幾位了不起的演員。希望阿里影業不僅僅是投資、引進這樣的電影，未來還要總結，並慢慢拍攝出更多這樣的好電影。」據陸媒報導，「幸福綠皮書」大陸播映權已交由華夏電影，預計3月1日上映。

▲馬雲。（圖／CFP）