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馬雲要幫非洲人創業　阿里成立非洲青年創業基金

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▲▼阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席在南非約翰內斯堡舉辦的活動「Netpreneurs: The Rise of Africa`s Digital Lions」，並在活動上宣佈成立馬雲非洲青年創業基金（The Africa Netpreneur Prize Initiative，ANPI）。（圖／阿里巴巴集團提供）

▲阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席在南非約翰內斯堡舉辦的活動。（圖／阿里巴巴集團提供）

記者陳政錄／綜合報導

由馬雲領軍的阿里巴巴集團今天宣布，正式啟動馬雲非洲青年創業基金（The Africa Netpreneur Prize Initiative，ANPI），將自3月27日起接受非洲公民申請，前期出資1000萬美元，馬雲指出，「抓住普惠式全球化和數字化，非洲會出現100個阿里巴巴」。

事實上，該創業基金最早在去年8月被發起，阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席在南非約翰內斯堡舉辦的活動「Netpreneurs: The Rise of Africa's Digital Lions」時，提出成立ANPI，由馬雲公益基金會出資1,000萬美元，計畫未來10年於非洲支持100名青年創業者。

▲▼阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席在南非約翰內斯堡舉辦的活動「Netpreneurs: The Rise of Africa`s Digital Lions」，並在活動上宣佈成立馬雲非洲青年創業基金（The Africa Netpreneur Prize Initiative，ANPI）。（圖／阿里巴巴集團提供）

▲阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席在南非約翰內斯堡舉辦的活動「Netpreneurs: The Rise of Africa`s Digital Lions」，並在活動上提出馬雲非洲青年創業基金。（圖／阿里巴巴集團提供）

根據阿里巴巴集團規劃，ANPI將於2019年3月27日起，接受非洲54個國家的公民申請，行業不限。特別鼓勵年輕人及女性創業家參與；除了獎金激勵外，還將提供相關培訓、導師資源、平台資源及後續項目支持等。

阿里巴巴集團表示，未來10年，ANPI將於每年舉辦比賽，從報名的非洲企業家中選拔出10位進入決賽，為他們提供100萬美元獎金；10年獎金總共達1,000萬美元。今年的決賽預計將於11月在非洲舉行。

馬雲公益基金會希望，到2030年可以找到100名非洲企業家之星。創業加速器Nailab創辦人及行政總裁Sam Gichuru表示，ANPI帶來一個更強大的生態體系，未來數星期內，Nailab將公佈與ANPI和其他夥伴的合作內容。

值得注意的是，馬雲和非洲有不少不解之緣，包括2017年首度訪非後，關注當地動物保育議題，促成阿里巴巴公益基金會和桃花源基金會已經設立非洲保護區巡護員獎勵基金，馬雲還在去年為第一批50名巡護員頒獎；同時，阿里巴巴的全球電子貿易平台（eWTP）在非洲第一站也已在盧旺達落地。

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關鍵字：非洲,阿里巴巴,馬雲,鄉村教師

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