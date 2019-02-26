北京大興機場提前19天完成校飛　9月30日前通航

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京大興國際機場24日完成校驗飛行，比預計時間提前19天，代表機場飛行程式和導航設備具備投產通航條件，並可以申請模擬機和飛機現場試飛。按計劃，大興機場將於9月30日前通航，屆時將可分擔北京首都機場客流量飽和造成的擁擠情況及達成交通網延伸京津冀三地的目標。

《新京報》報導，一架獎狀680校驗飛機平穩地降落在北京大興國際機場，這標誌著歷時34天、112小時飛行的北京大興國際機場飛行校驗圓滿落幕，比原計劃提前19天。

▲獎狀680校驗飛機平穩降落在北京大興國際機場，完成校驗飛行。（圖／翻攝大陸網站）

中國民航飛行校驗中心飛行部主任彭泉提到，之所以採用無人機對燈光系統進行檢測，主要是準備推進新技術在校飛中的應用，而且無人機的使用成本遠遠低於校驗飛機，「這次是首次嘗試，我們準備今後在校飛中更多地使用無人機來完成科目驗證。」

彭泉還表示，大興機場完成了ⅢB類盲降的首次校驗，校驗資料合格通過。盲降可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類標準，其中Ⅲ類盲降「難度係數」最大，又分為ⅢA、ⅢB、Ⅲ類盲降，ⅢB類的天氣標準是前方能見度50米，決斷高度低於15米或無決斷高度，跑道視程在50米至200米，保證接地後有足夠的滑行距離。

校飛結束後，大興機場便可以申請模擬機試飛和飛機現場試飛。試飛主要測試機場的各種保障設備、儀表設備、機場跑道是否達到民航飛機飛行的要求，一般會選取航空公司的大型客機，如波音737、空客320等來飛。

▲北京首都機場是全球第二繁忙的機場，僅次於美國亞特蘭大機場。（圖／翻攝新華網）

大陸國家發改委2014年12月正式批准北京新機場專案，新機場位於大興郊區，距離首都機場66公里，2018年正式定名為「北京大興國際機場」。機場建成輸送量可達1億人次，首都機場集團公司總經理劉雪松表示，預計到2025年北京雙機場可承載的客運量將達到1.7億人次。



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