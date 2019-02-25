北京－天津再建高鐵2022年開通　36分鐘直達大興國際機場

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

今年9月就將通航的北京大興國際機場，把更廣闊的交通網延伸到了京津冀三地，未來還有一條高鐵將連結北京－天津，直達北京大興國際機場只需要36分鐘，預計2022年可開通。

北京大興國際機場將在2019年9月通航，按照「五縱兩橫」配套交通，從北京城區和河北都有軌道交通線路，可直達北京大興國際機場。

根據《北京日報》報導，中國鐵路設計集團對天津至北京大興國際機場聯絡線進行首次環評公示；河北省發改委曾指出，這條線路起自天津西站，利用津保鐵路至勝芳站，由勝芳站新建線路引出，經安次區、永清縣引入京雄城際固安東站，利用京雄城際至北京大興國際機場。

▲北京大興國際機場將於9月通航。（圖／CFP）

簡單來說，這條「聯絡線」在天津利用的是津保鐵路，到河北後才駛入這次新建的線路上，到達固安後引入到京雄城際，最終通過京雄城際建成的線路進入大興國際機場，建設規模並不算大，但很實用。

根據了解，全新的聯絡線為高速鐵路，擁有雙線道，由電力牽引，線路長度為47.36公里，其中橋樑長度為42.02公里，橋樑比為88.7％，全線新設廊坊高新區、永清南等2座車站，此外，還將新建本線至廊涿城際固安南上、下行聯絡線，長度分別為5.1公里、4.9公里。不過，未來新線路運營時列車共停靠哪些車站，還需以最終營運單位發表為準。

據知情人士透露，全新的天津至北京大興國際機場「聯絡線」，將在2019年下半年開工，工期三年，若一切進展順利，有望在2022年實現開通。

天津市交通運輸委員會黨委委員、副主任吳秉軍表示，目前這項建設已得到國家發改委、鐵路總公司、河北省政府的支持，線路建成後，天津到北京大興國際機場只需要36分鐘。