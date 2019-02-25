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嚴德發：國軍有「先發制人」的能力！但不會發動第一擊

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▲▼立法院外交及國防 交通 內政委員會 國防部長嚴德發 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防部長嚴德發25日上午於立法院外交及國防委員會備詢時表示，國軍擁有「先發制人」的戰力，但不會發動第一擊，而是重層嚇阻。

由於近來針對兩岸開戰的議題發酵，嚴德發上午在列席外交及國防委員會業務報告時，報告內容指出，國軍遵總統蔡英文「加速戰力整建」的指導，依照「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，不與中共進行軍備競賽的思維下，建置確保作戰指管、海空基地安全的戰力防護設施。

民進黨立委羅致政在質詢時，追問國軍「不對稱戰力」的細節，在面對中共軍力的威脅，是否具有先發制人的戰力？嚴德發答詢時表示，不對稱戰力指的是「飛彈」，強調國軍是有「先發制人」的能力，不過不會發動第一擊，而是重層嚇阻。

另外，嚴德發也被問及柯文哲質疑兩岸衝突可否撐2天的議題；羅致政說，歷史上有無戰爭只打2天就結束？據20世紀的相關資料，英國與阿根廷的福克蘭戰爭打43天，印度與巴基斯坦戰爭打13天，以色列與周遭阿拉伯國家則打6天，如果台灣只打2天，會破世界紀錄。

對此，嚴德發答詢表示，我國防衛作戰憑藉自己實力，我們有國家、國防、軍事戰略，是完整的一個戰略、戰術、戰法，我方有信心和能力讓敵人奪台任務失敗。

接著羅致政追問，過去有無未登島就可打贏的戰役？嚴德發表示，過去沒有類似案例；而羅致政說，除非投降，但戰與降是政治決定，而非軍人責任，國軍是否還是打到最後一刻？嚴德發則重申，會打到一兵一卒，這是決心。

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關鍵字：嚴德發,國軍,國防部,立法院,民進黨

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