國道電眼取締！年底前再增「9處路段」　插隊下交流道最高罰6千

▲高公局高畫質攝影機裝設位置示意圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為改善高速公路出口匝道違規插隊情形，高公局已於9處重點交流道出口設置高解析度攝影機，由公警局嚴格取締舉發違規插隊的車輛。為提高行車秩序，高公局將於今年底再增設9處，若插隊下交流道，違者可處新台幣3000~6000元罰鍰。

為提高行車秩序，高公局將於國1竹北北出、新竹南出、頭份南出、大灣南出、台南北出、國2大園西出、南桃園東出、國3大溪南出及木柵南出等交流道增設9處電眼（高解析度攝影機），預計今年底建置完成。完成後會將畫面傳送公警局，再與公警局協調辦理測試；實際執法時間，仍需依公警局對外公告為準。

請繼續往下閱讀...

▲高公局今年底前將在9處路段增設高解析度攝影機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

目前高公局已在出口匝道回堵嚴重的交流道（國1五股北出、林口A南出、大雅南出、鼎金系統南出、北出、國3南港系統北出、中和南出、國3甲萬芳西出、木柵東出，共計9處）出口鼻端處設置（高解析度攝影機），透過自動偵測系統將違規跨越槽化線及強行插入車隊之車輛，提供國道公路警察局逕行舉發開單。另用路人車上的行車紀錄器將違規影像提供國道公路警察局也會逕行舉發開單。

高公局呼籲用路人準備駛離高速公路時，如發現外側車道已有車輛排隊，應提早變換至外側車道跟著車隊循序進入減速車道。在主線車道減速甚至停等伺機插入連貫車隊，違者除可處以新台幣3,000~6,000元的罰鍰。