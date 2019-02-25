對蔡英文沒有討厭只是開玩笑　張瑞竹：不曉得我這麼重要耶





▲張瑞竹PO文引起外界質疑在暗罵蔡英文。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

資深女藝人張瑞竹24日被爆出在臉書上表示「有女的長相抱歉，身材抱歉～」，並且分享評論蔡英文的新聞，被網友認為疑似暗損蔡英文。事後，張瑞竹遭到網友洗版，已經刪除此文章，並且接受媒體訪問時說，「我不曉得我這麼重要耶～」。

今年將滿51歲的張瑞竹，當年以演出《魯冰花》和《家有仙妻》走紅，目前是一名設計師，在2015年和大陸珠寶商結婚，定居上海。

張瑞竹24日在臉書分享一則標題名為「蔡英文向全世界呼救」的新聞評論，並且表示「我想到有女的長相抱歉，身材抱歉～但每天都嚷著擔心有人會......，每天什麼事都不做，只會嚷著對面鄰居的帥哥要強姦她………。」這則PO文被網友解讀疑似暗指蔡英文，而「對面鄰居的帥哥」也疑似是指中國大陸。

▲資深女藝人張瑞竹。（圖／翻攝自張瑞竹 Rachel Chang臉書粉專）

該則貼文被臉書粉絲專頁《不禮貌鄉民團》轉發，還說張瑞竹「長得人模人樣，講出來的話怎麼會這麼噁心？」並且hashtag「#覺得隔壁家是帥哥」、「#妳就搬去他家別回來了」。網友們也表示，「想紅刷一波存在感嗎？」、「根本女版黃安無誤 （健保卡交出來啊）」、「身為女性講這種話也蠻噁的= =」。

張瑞竹25日接受《三立新聞》專訪時回應，自己常常在臉書發表政治時事的看法，對總統蔡英文沒有討厭，只是開玩笑。不過她也抱怨，在前總統陳水扁執政時，業績一落千丈，如今蔡英文上任，又出現不少爭議，例如她做指甲油生意，在大陸有個訂單，一個月可以有3萬，但最後服貿這樣，小三通又不通，讓好幾個同業哀哀叫，而她們也不可能去做違法的事情，所以最後訂單就沒了。

至於現在成為網友批評的目標，張瑞竹也嚇到直說，「我不曉得我這麼重要耶～」。

▼張瑞竹臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）