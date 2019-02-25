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蔡英文回應張瑞竹「無關性別」：台灣不願被霸凌　跟志氣有關

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▲▼蔡英文、張瑞竹。（組合圖／記者屠惠剛攝、翻攝自張瑞竹 Rachel Chang臉書粉專）

▲蔡英文、張瑞竹。（組合圖／記者屠惠剛攝、翻攝自張瑞竹 Rachel Chang臉書粉專）

政治中心／綜合報導

資深女藝人張瑞竹在臉書批評「有女的長相抱歉，身材抱歉～」，被認為似乎暗指總統蔡英文。對此，蔡英文25日發文表示，「用性別質疑我的能力，並沒有意義」。

張瑞竹24日在臉書分享一則標題名為「蔡英文向全世界呼救」的新聞評論，並且表示「我想到有女的長相抱歉，身材抱歉～但每天都嚷著擔心有人會......，每天什麼事都不做，只會嚷著對面鄰居的帥哥要強姦她………。」這則PO文被網友解讀疑似暗指蔡英文，而「對面鄰居的帥哥」也疑似是指中國大陸。

▲▼張瑞竹稱「有女的長相抱歉，身材抱歉」，又分享總統蔡英文的評論新聞，引起外界質疑在暗罵蔡英文。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書粉絲專頁）

▲張瑞竹稱「有女的長相抱歉，身材抱歉」，又分享總統蔡英文的評論新聞，引起外界質疑在暗罵蔡英文。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書粉絲專頁）

蔡英文在臉書隔空回應，職場上的男女，面對工作壓力都一樣辛苦，但是女性在職場上，往往還會遇到性別框架的限制，在傳統政治中，男性依然掌握多數資源，就算是其它國家的女性領導人，也常面對這種挑戰；日前蔡英文接受CNN專訪提到，「我是華人社會幾千年來，第一個在民主政體中產生的女性總統，這件事格外有意義。」因此，這件事也表達了，「女性不應該被限制，女性可以達到的成就，是無限的。」

蔡英文指出，做為台灣第一個女性總統，經常面對各種挑戰和質疑，但是，「用性別質疑我的能力，並沒有意義，用性別、長相、身材這種天生的條件來批評他人，不僅不客觀，更是模糊焦點」

蔡英文認為，不管台灣的總統是誰，面對中國對我們的打壓和威脅，都應該大聲告訴世界，台灣不願意被霸凌，「這一點，跟性別無關，但是跟志氣有關」。

蔡英文強調，我要告訴每一位女性，不論你的年紀和長相，只要你願意相信自己、喜歡自己，為人生找到獨特的意義跟熱情，你就是最閃亮的那顆星。

另外，蔡英文也跟風時事《還願》熱潮，hash tag寫下「台灣總統被評論是日常不用畫符」，網友讚爆，「 2020唯一支持蔡英文總統！」、「最愛辣台妹！該辣就辣不用客氣！」、「2020力挺有志氣的蔡總統連任，繼續守護我們的國家台灣」、「小英總統才不是只有志氣咧！是撿到槍的有骨氣槓槓台灣女漢子」。

▲▼蔡英文隔空回應女星批評。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文隔空回應女星批評。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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