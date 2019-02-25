謝淑薇封后　作家讚：「硬脾氣」的人就是要實力掛帥

▲謝淑薇奪下網球生涯第21座冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



【賀謝淑薇封后！硬脾氣的人，就是要實力掛帥！】

文／洪雪珍

讚！謝淑薇在杜拜免稅女網賽雙打，和捷克搭檔Barbora Strycova奪冠，這也是謝淑薇網球生涯第21座冠軍。

請繼續往下閱讀...

前一場和詹家姊妹同時打進四強，形成台台對打的局面，好戲來了！yahoo做線上票選，預估誰會勝出，結果謝淑薇這個組合得到11,828票，詹家姊妹5,459票，三分之二的人投給台灣網壇一姊謝淑薇，事後證明大家的眼睛是雪亮的！昨晚再傳來捷報，謝淑薇拿到雙打冠軍，全民沸騰。

像謝淑薇這種硬脾氣的人，就是要靠硬底子的本事，而且每一步都要精打細算，包括選擇搭檔、賽事等，不斷提高成功機率，才能夠在這個競爭激烈的世界屹立不搖。

在職場上的你我，何嘗不是！

硬脾氣的人，必備兩個條件

上周三我的直播主題是「做人與做事，哪個重要﹖」共有444人參與問卷調查，結果是近三分之二的人認為做人比較重要﹑八成五的人認為會做人比較容易成功，可見得大家都心知肚明，在江湖行走，很多時候不只是看做事的實力而已，更多的時候是看做人的能耐。

這樣的調查結果，令很多硬脾氣的人不免氣餒！謝淑薇是典型的例子，若是想要做自己，就要知道這一路一定是磕磕跘跘、命運多舛，不是大起就是大落，孤單寂寞，甚至是懷才不遇；不過若是成功了，也是暢快無比。所以要硬脾氣，必須具備兩個條件：

1. 實力夠強大

2. 個性夠堅毅

沒這兩點，還不如回頭乖乖去做人。會做事的人，是一個人在做事；會做人的人，是一群人在幫你做事，這是會做人到最後比較容易成功的原因。

▲職場上，做人做事哪個重要？（圖／取自免費圖庫pakutaso）



現在打開電視，每每看到媒體在探口風，看看柯P會不會鬆口說要選總統。選市長時，柯P的回答是「先把眼前的事情做好再說」；當選市長後，柯P回答：「沒有班底，怎麼選﹖」這一前一後的回答，看得出柯P已經鬆動了，只不過政壇孤鳥的他的確是困難重重。即使如此，柯P在有些地方仍然不願妥協，這就是柯粉支持他的原因。

腦力優勢不同，作風就不同

比如面對王世堅，柯P和韓國瑜兩人作風迥異，很明顯一個是做事的人、一個是做人的人，媒體都在問：「面對王世堅，韓國瑜行，柯P為什麼不行﹖」答案很簡單，就是腦子不同！

多年前我做過｢全腦優勢｣（HBDI）測評，也和他們合作兩年，對這套測評工具深表歎服，幾乎可以從一個人的辦公桌面推測出屬於哪一種腦子優勢。柯P顯然是目標與數據腦占優勢，韓國瑜則是人際與表達腦突顯，這是兩人在面對王世堅時，做出截然不同反應的背後原因。

柯P的智商高達157，做任何事也認真到底，這兩個優勢是他不可被取代的堅強實力，不過這樣的人就會選擇做事，比較不選擇做人，因為對他們而言，做事比做人容易多！套句柯P的用詞，做事有SOP，做人沒有SOP，當然是做人困難。

再加上柯P疑似有亞斯伯格症，就症狀來說，這類人同理心弱、不善社交，要柯P去給王世堅送馬卡龍或巧克力，不僅做不到，我猜想可能會恨自己，有需要為了一個自稱「獸性」的人如此「巴結逢迎」嗎？或許會認為是「自甘墮落」吧！

▲台北市長柯文哲心直口快、有話直說。（圖／記者李毓康攝）



在「全腦優勢」測評，我的創意與策略腦拿到13分，高於九成的人，相反的，在人際與表達腦只拿到2分，幾近腦殘，低於九成的人，所以非常能夠了解不喜社交者心裡所想，他們真的不愛刻意做人，比如甜言蜜語、跟前跟後，或是送禮送花、寫小卡片，或是沒事喲喝一群人吃喝唱歌等，做這些事讓他們不自在。

但是在這些硬脾氣的人背後，仍然有一顆善良的心，待人也友善有禮，只不過不要對他們期待太高，責怪他們不說好聽的話、或跟人有距離等。

做人處世，四個角度

他們也討厭會做人的人，甚至是欣賞對方擁有自己不足的地方，比如媒體在兩年前問柯P，國民黨應該讓誰出來領導，他只說了一個人，就是韓國瑜。整個國民黨，柯P只看上當時北農總經理、大眾普遍不認得的韓國瑜，對映後來的世事演變，你說神不神？因此類型不同的人，可以互補與合作，成為最好的組合。

話說回來，能夠做人仍然具有更大的成功可能性。不過在職場，大家都討厭有一種人，很會做人但是假假的，而且很會操縱利益，令人不舒服，因為隱隱然感到好像被視為傀儡利用了，也看到對方把整個利益大餅搬走，卻說不出來哪裡不對勁，對方明明又是送禮又是請吃飯，對自己很好啊…

因此做人是有原則的，必須對得起自己的良心，不要做到連自己都看不起，用量角器比喻，有四個角度如下：

1. 做人45度

對待別人保持銳角，不是犀利，而是要敏銳，洞悉別人的需要與難處，給予體諒與協助。

2. 做事90度

90度是直角，象徵正直，有為有守，不可公私不分、是非不辨，令人信服。

3. 為人180度

為人指的是自我的修為，180度是量角器的底線，指的是要堅守原則，不要讓別人軟土深掘，失去界線，而感到委屈。

4. 處世360度

面對生命，最高境界是像圓一般，圓融處世，這需要時間與閱歷。

因此不論謝淑薇或柯P，都能夠再多多用心在做人上面，相信成就更是非凡。這一點若是做不來，不妨仰賴團隊幫自己做到。



洪雪珍

知名專欄作家

fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5

Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等