不滿「質疑男男捐血」被當假新聞　百合會告衛福部長

▲不滿質疑衛福部放寬捐血標準被當假新聞，百合正義會怒告衛福部長等6人誹謗。（圖／資料照／示意用）

記者楊佩琪／台北報導

台灣百合正義會日前針對衛生福利部預告「捐血者健康標準」將修正放寬曾有男男性行為者，提出相關質疑，但不滿「台灣事實查核中心」及衛福部將之列為假新聞，認為遭到抹黑，向台北地檢署提告衛福部長陳時中、疾病管制署長周志浩等6人，涉嫌誹謗。

2018年衛福部預告，「捐血者健康標準」條文將修正放寬「5年無男男性行為、6個月未吸毒者可捐血」，引發包括百合正義會等團體抗議聲浪。衛福部考量各界分歧，重新審視後，決定維持現狀，暫緩修正。

當時，百合正義會曾製作相關影片，質疑衛福部欲放寬的規定，在篩檢血液無法百分百完備下，可能危害捐血者及輸血者健康，引發恐慌。對此，「台灣事實查核中心」以「部分內容錯誤」為由澄清；2018年11月，衛福部官網另刊登「Line群組轉傳捐血害命的影片是假的！」文章，讓百合正義會相當不滿，認為衛福部假澄清之名，行抹黑之實，根本直指影片為假新聞，決定提告。

提告對象為衛福部長陳時中、疾管署長周志浩、血液基金會董事長侯勝茂、基金會公關處長黎蕾、台灣事實查核中心總編審黃兆徽、台大醫師謝思民等6人，認為該6人涉犯誹謗。

對於百合正義會等團體抗議，當時陳時中表示，修正案將基於人權、安全前提下進行。衛福部也強調，目前國內提供的血品，自2013年2月起，便經由捐血中心以最新式篩檢工具NAT擴大檢驗，並未發生因輸血感染愛滋的案例。

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