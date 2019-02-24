「不是周年慶」捐血換電影票　購物中心清晨開始大排長龍　　

▲遠東巨城購物中心透過FB粉絲專頁發文號召，捐250cc能兌換1張電影票，500cc就能換2張電影票，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享。（圖／遠東巨城購物中心提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

春節前後期間血液庫存量低，新竹遠東巨城購物中心響應捐血活動，24日與新竹網路、東北及扶陽扶輪社一起參與擴大活動規模，並邀民眾一同挽袖支持「捐血一袋，救人一命」，凡捐250cc換1張電視票，捐5百cc換2張，因此即使低溫加上濕冷的雨天仍造成大排長龍，也成功挑戰去年423袋捐血紀錄，成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。

遠東巨城購物中心透過FB粉絲專頁發文號召，捐250cc能兌換1張電影票，500cc就能換2張電影票，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享。原訂上午9點的捐血活動，一早6點就出現人潮，更有長期固定捐血的民眾表示，在新竹還是首次看到如此盛況，感覺相當振奮。

除了許多年輕民眾呼朋引伴捐血，也有從桃園中壢地區的民眾前來響應順便購物。購物中心的員工們也響應公益，利用上班空檔時間挽起袖子加入「熱血團隊」行列做愛心，捐血活動現場人潮滿滿相當熱鬧。新竹捐血中心統計，此次共募集超過600袋，突破歷年桃竹苗百貨零售同業募血袋數最高紀錄。

遠東巨城購物中心李靜芳董事長表示，2018年與新竹市捐血中心、新竹區網路扶輪社、獅子會及同鄉會等團體同心協力共募得近2200袋血，便是擔任公益領頭羊接合各界力量最好的實踐，未來Big City遠東巨城購物中心將繼續發揮影響力，讓愛串連回饋社會。

國際扶輪3501地區年度總監鄭仁芳表示，扶輪社向來以公益行善為宗旨，本

次的捐血活動正是體現我們暖心、熱心公益的一面，未來我們期許持續與遠東巨城購物中心合作，一同點燃溫暖，走進人群回饋社會，攜手為公益盡一份心力。