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和川普在街頭大玩親親？　「山寨金正恩」被越南驅逐出境

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▲▼喜劇演員Howard X和懷特Russell White扮演川普、金正恩。（圖／路透社）

▲喜劇演員Howard X（左）和懷特Russell White（右）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

澳洲喜劇演員Howard X和他的搭檔懷特（Russell White）分別以模仿金正恩、川普聞名，兩人22日突然現身於越南河內，互動親密還大方擁抱，引發街頭民眾一陣騷動，紛紛拿出手機搶著拍下這一幕。不過，「假金正恩」在25日向媒體控訴，越南政府下令要將他驅逐出境，「山寨川普」則可以繼續待在越南，條件是不得再公開亮相。

▲▼山寨川普、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲山寨川普、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

據BBC報導，Howard X在25日被告知不得繼續待在越南，因為他扮演金正恩的搞笑行徑已經引起北韓政府不滿，得知消息後他沮喪的說，「北韓太沒幽默感了吧！對抗獨裁政權最好的方法就是諷刺，他們很害怕長得跟自己像的人。」

他的搭檔懷特則獲准繼續待在越南，但不可以繼續在公開場合扮演川普。他們25日道別時，Howard X還開玩笑的向懷特表示，「拜託別發起第三次世界大戰！」甚至在鏡頭前大玩親親，逗趣演出讓現場氣氛相當熱鬧。

▲▼山寨川普、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲山寨川普、金正恩在越南引起不少觀光客圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

「川金二會」進入倒數第2天，官用媒體《朝中社》24日警告，如果2位元首27至28日的會談沒有結果，那麼「改善與北韓關係及世界和平的夢想就會破滅」，而且美國人民將「永遠無法排除核威脅」。

★圖片為版權照片，由路透社；美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：川金二會,川普,金正恩Howard X,Russell White,,東南亞要聞,日韓要聞,北美要聞

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