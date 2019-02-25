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美名校陸生涉嫌性侵未成年少女　勒索不成「散佈不雅片」5女受害

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▲▼ 留美強國男性侵女生　勒索不成po性愛影片報復。（圖／翻攝自網路）

▲李男涉嫌性侵多人，更在事後以不雅影片恐嚇受害者。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）一名陸生李男近日爆出涉嫌在美性侵多名女學生，事後甚至還勒索女方，揚言PO出不雅影片，其中更包括未成年少女。一名爆料者在微信朋友圈透露，自己的親妹妹就是受害者之一，不捨妹妹遭到恐嚇，才會站出來踢爆李男的惡行。據悉，涉嫌性侵的李男日前已經遭到當地警方逮捕，但卻因證據不足而被釋放。

根據《東網》報導，一名網友近日透過微信朋友圈發文踢爆，李男2018年8月入學後，透過交友平台認識自己未成年的妹妹。同年9月10日，李男硬闖女方房間並對其施暴，更在房間裡待到隔天早上才獨自離開。被害人事後身心受到嚴重創傷，將李男聯絡方式刪除，斷絕一切聯繫，沒想到就在2019年1月，李男竟打電話恐嚇被害人稱，當晚曾拍下不雅影片，欲以此勒索被害人。爆料者表示，妹妹拒絕後，李男便將影片與裸照散布給友人。

被害人遭李男施暴後，罹患憂鬱症，卻又遭對方恐嚇，爆料者表示，為保安全，已經帶妹妹到當地警局報案。此外，他也提到，配合警方調查後發現，除了妹妹以外，還有4名女學生也遭到李男騷擾恐嚇，但加上妹妹總共只有3人報警。

據了解，警方已經在6日逮捕李姓男子，但由於證據不足，李男獲得釋放，被放出來後甚至還揚言，要找到那些舉報的人算帳，態度十分囂張。

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關鍵字：性侵,陸生,大陸要聞,北美要聞,北美華聞

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