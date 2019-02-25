柯文哲稱「台灣軍力撐不到2天」　嚴德發：不公平！是一種污衊

▲國防部長嚴德發 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲日前質疑國軍在兩岸衝突時能否能撐2天。對此，國防部長嚴德發25日上午赴立法院外交及國防委員會時表示，說撐不過2天是不公平，甚至可說是一種污衊，三軍將士在戰訓、救災等努力，各界都看得到。

嚴德發在委員會面對民進黨立委羅致政質詢時，被問及柯文哲質疑兩岸衝突可否撐2天的議題；羅致政說，歷史上有無戰爭只打2天就結束？據20世紀的相關資料，英國與阿根廷的福克蘭戰爭打43天，印度與巴基斯坦戰爭打13天，以色列與周遭阿拉伯國家則打6天，如果台灣只打2天，會破世界紀錄。

對此，嚴德發答詢表示，我國防衛作戰憑藉自己實力，我們有國家、國防、軍事戰略，是完整的一個戰略、戰術、戰法，我方有信心和能力讓敵人奪台任務失敗。

接著羅致政追問，過去有無未登島就可打贏的戰役？嚴德發表示，過去沒有類似案例；而羅致政說，除非投降，但戰與降是政治決定，而非軍人責任，國軍是否還是打到最後一刻？嚴德發則重申，會打到一兵一卒，這是決心。

另外，有關外界討論承受「第一擊」。嚴德發表示，我國防衛作戰有「戰力保存、戰力發揮」二階段，我們一定要承受第一擊，關鍵可恃戰力都採機動化。

嚴德發強調，在第二階段戰力發揮上，會有一些反制作為，現今8年內退伍的可後備動員兵力約90萬人，常備部隊則可動員20萬人。