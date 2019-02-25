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盤商剝削「香蕉1公斤剩10元」！旗山蕉農怒：韓國瑜下台　公平會將查

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▲▼▲香蕉。（圖／ETtoday資料照片）

▲旗山蕉農聚會抗議盤商剝削蕉價、政府漠視。（圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜就任至今人氣依然旺盛，但25日卻傳旗山有200多名蕉農聚集表達不滿，認為盤商剝削、壟斷造成香蕉收購價慘跌，「1公斤只有10元！」但跟高雄政府、行政院農委會反映後都未獲重視，要求農委會主委陳吉仲、高雄市長韓國瑜下台。對此，高雄市政府農業局表示，會請公平交易委員會介入調查。

根據聯合報導，百位蕉農25日下午在旗山「水果家族」集貨場，持「抗議」旗幟及布條表達不滿，指控蕉價長期被盤商剝削壟斷，某平台2月中出價每公斤新台幣15元後，竟然還預告了未來會下殺到10元。農民自救會會長潘見男就說，盤商只要經青蕉催熟程序後，就能有一倍以上的獲利，這對辛苦的蕉農很不平。

▲▼高雄旗山香蕉農抗議盤商剝削，齊喊「韓國瑜下台」。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄旗山香蕉農抗議盤商剝削，齊喊「韓國瑜下台」、「陳吉仲下台」。（圖／地方中心翻攝／下同）

還有蕉農氣憤說，臉書上某個香蕉價格及種植聯盟平台，有數十名盤商成員、業者聯合壟斷蕉價，不管每公斤要12元以上成本，無視蕉農利潤只願低價收購。水果家族負責人吳冠毅2018年蕉價崩盤時，曾經以「加價方式」收購招致同業不滿，他25日也現身挺蕉農，呼籲市府、農委會正視盤商壟斷問題。

吳冠毅表示，2018年表態力挺市長韓國瑜，就是認同韓國瑜「拒絕農產品盤商剝削」的主張，但他們兩個星期多前尋求韓國瑜政府協助，但目前仍得不到回應。百餘名農民高喊「陳吉仲下台」、「韓國瑜下台」，要求政府公權力介入，打擊聯合壟斷壓榨農民的行為。

▲▼高雄旗山香蕉農抗議盤商剝削，齊喊「韓國瑜下台」。（圖／地方中心翻攝）

對此，農糧署南區分署分署長姚志旺回應，將會請公平交易委員會介入調查，釐清是否真的有聯合壟斷事實，若真的有相關情況一定會依公平交易法規定嚴格處理；高雄市政府農業局副局長王正一受訪表示，已經行文公平交易委員會並副知農委會查察。

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關鍵字：香蕉,韓國瑜,盤商,剝削,蕉農

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