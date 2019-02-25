2歲女童慘墜18樓　爸崩潰衝下樓...「全身12處骨折」奇蹟生還

▲2歲女童自行爬出窗外，從18樓墜下。（圖／翻攝自大陸《海峽都市報》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸福建連江一名2歲女童趁著父親不注意，竟然擅自爬上窗台，慘從18層高樓墜地，恐怖的情況讓父親目睹也嚇壞，以為孩子一定救不活了，就醫發現全身12處骨折、內臟受損，人卻奇蹟存活下來。

這起事件發生在14日上午10點半，女童玲玲的父親張男，當天帶著2個孩子到連江縣馬鼻鎮濱州花園18樓的一個裝修現場拿東西，他表示，男孩6歲，女孩才2歲10個月，讓孩子們在房間內等，結果不到一分鐘，一個轉身便發現女兒已經掉下樓，「我也弄不懂，她是怎麼爬上去，怎麼掉下樓的。」

張男發現女兒墜樓後，趕緊跑到樓下，發現已經有人將孩子抱起，孩子還能大哭，便趕緊將人送到福州市二醫院急救。醫生表示，女童就醫時全身多處骨折，內臟嚴重出血，緊急進行輸血後3天情況才穩定下來，為了避免造成更大的傷害，12處骨折透過微創手術修復，術後恢復情況良好。

女童從18樓墜下竟然能保住一命，醫生認為，可能與事發地點的環境有關，因為大樓每隔幾層樓便有用來裝空調的平台，地面上還有五、六十公分厚的塑膠泡沫堆，2者幫助女童減少了自高空墜落的衝擊力，再加上小孩骨骼較軟，達到緩衝作用才能奇蹟生還。

▼女童雖然全身多處骨折，但幸運保住一命。（圖／翻攝自大陸《海峽都市報》）