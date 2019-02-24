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遭狠抓頭髮「懸掛11樓窗台」垂死掙扎　非裔女30m高空墜落當場亡

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▲▼頭髮卡著懸在窗外，女子從11層墜樓身亡。（圖／翻攝自鏡報）

▲ 席曼妮的頭髮被嫌犯抓住，全身懸在空中。（圖／翻攝自鏡報）

國際中心／綜合報導

英國蘇格蘭最大城格拉斯哥日前發生一起墜樓事件，一名30歲女子懸掛在11樓窗台外，僅頭髮被在屋內的兇嫌抓住，全身都掛在空中、不斷掙扎，試圖爬回公寓裡，但最終從30公尺高空墜落，當場死亡。目擊者拍下案發當時的驚悚照片，隨後在附近壓制一名疑似涉案的男子。

目擊者指出，這起事件發生於18日下午5時15分左右，東非厄利垂亞裔的的席曼妮（Alem Shimeni）當時懸掛在11樓高空，沒有馬上墜落，因為她拼命想抓住窗台，雙腳撐在外牆上，不讓自己掉下去。

他提到，「我聽到歇斯底里的尖叫聲，於是走到窗前，就看到那個女人被抓著頭髮。我想我應該拍張照片作為證據，但我當時真的希望她會被抓著她頭髮的人拖回去。然後我就看著她掉到地上，一動也不動。沒有任何人在這種狀況下能夠活下來，那看起來太可怕了。」

案發後，該名目擊者一面打電話報警，一面衝下樓趕到現場，便看見一名疑似涉案的非裔男子衝出事發公寓；但他在翻牆時摔倒，被這名擊者及其他公寓住戶制伏，後交由警方處置。

當地厄利垂亞東正教教堂的禮拜者稱席曼妮為一名「出色的女性」，同時對她的死亡表示哀悼。教堂董事會成員格布里耶斯（Joseph Ghebreyesus）表示，「她是唱詩班的一員。我們失去了一個很棒的人，這對我們來說非常痛苦。」

這起事件促使代表該地區的工黨議員斯威尼（Paul Sweeney）呼籲，對移民支持服務進行重大改革，且許多移民都被安置在該市的高樓大廈內，「當那些在全世界最弱勢的人來到這個國家，他們遭受的敵意與報復不斷讓我感到震驚。這個體系（移民支持體系）已經瓦解，也讓他們更加弱小。」

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關鍵字：蘇格蘭,墜樓

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