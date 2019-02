死神來了！？相框突然掉下砸中4歲童　遭碎玻璃插腹慘死

▲牆上掛的相框莫名掉落,正好砸中了男童。(圖/翻攝自GoFundMe網站)

國際中心/綜合報導

美國賓州一名4歲男童日前在家玩耍時,突然遭牆上掉下來的相框砸中,疑似因為腹部遭碎玻璃刺穿,送到醫院幾分鐘便被宣布死亡,宛如電影《絕命終結站》的離奇死法,讓家屬十分傷心。

警方表示,這起事件20日下午3時45分發生在費城北里斯街區(North Reese Street),4歲男童奧爾特加(Adrian Ortega)當時在和2歲及5歲的姊妹一起玩,牆上的相框突然掉落,結果慘遭砸死。母親韋萊茲(Amanda Velez)表示,「當時我人在洗手間,突然聽到一聲巨響,是玻璃的碎裂聲,然後又聽到2歲女兒的尖叫聲。」

韋萊茲查看發現,兒子竟然腹部遭碎玻璃刺中,身上流了很多血,無助地對她喊「媽媽」,便趕緊呼叫救護車。救護車雖然立即趕到,在下午5時前迅速抵達聖克里斯托弗醫院(St. Christopher’s Hospital),然而沒多久便被宣布死亡。

韋萊茲傷心表示,這是一起很奇怪的事件,到現在她還是不知道相框為什麼會突然掉落,也不曉得要怎麼對年幼的女兒們解釋,為什麼他們的兄弟不在了,「我的兒子是一個開心寶寶,她們都非常想念他」,目前醫生也無法告訴她確切的死亡原因,需等待驗屍報告出爐。

HEARTBREAKING: At noon, we hear from Amanda Velez. She talked to @6abc about her 4 y/o son, Adrian Ortega, who died last night after falling on a piece of glass. pic.twitter.com/mKWEFpCzsh