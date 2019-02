超強順風氣流推動「比音速還快」　客機對地時速達1289公里

▲因為高空氣流的影響,航班時速竟然達到創紀錄的每小時1289公里。(圖/翻攝自Virgin Atlantic臉書)

國際中心/綜合報導

英國維珍航空(Virgin Atlantic)一輛從洛杉磯飛往倫敦的航班,因為遇到超強的順風氣流,地面速度竟然達到每小時1289公里,比一般波音飛機最高時速,每小時902公里還快,最後提早預定時間近1小時便抵達目的地。

這架波音787客機,18日因為在美國賓州上方10.7公里處,遇到了時速371公里的高空氣流影響,達到了每小時1289公里的地面速度,這個速度影響的時間雖然十分短暫,但仍創下傳統客機最快飛行速度,原定11個小時的飛行時間,最後只花了9小時14分鐘便完成旅程。

此次飛行紀錄雖然比每小時1234公里的音速還快,然而飛機的速度是否超越音速是取決於空中速度,而非地面速度,一般商業飛機的設計也並不是以超音速飛行,但罕見的現象,讓航空公司機長詹姆斯(Peter James)也忍不住在推特上表示,「作為民航機飛行員,我從來沒看過這種順風。」

當天晚上除了787客機,還有其他飛機也受到同一波高空氣流影響,一架從洛杉磯飛往紐約的航班,時速曾達到1091公里,而從芝加哥飛往紐約的737飛機,通過賓州時則達到每小時1126公里。

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB