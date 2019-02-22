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超強順風氣流推動「比音速還快」　客機對地時速達1289公里

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維珍航空。（圖／翻攝自Virgin Atlantic臉書）

▲因為高空氣流的影響，航班時速竟然達到創紀錄的每小時1289公里。（圖／翻攝自Virgin Atlantic臉書）

國際中心／綜合報導

英國維珍航空(Virgin Atlantic)一輛從洛杉磯飛往倫敦的航班，因為遇到超強的順風氣流，地面速度竟然達到每小時1289公里，比一般波音飛機最高時速，每小時902公里還快，最後提早預定時間近1小時便抵達目的地。

這架波音787客機，18日因為在美國賓州上方10.7公里處，遇到了時速371公里的高空氣流影響，達到了每小時1289公里的地面速度，這個速度影響的時間雖然十分短暫，但仍創下傳統客機最快飛行速度，原定11個小時的飛行時間，最後只花了9小時14分鐘便完成旅程。

此次飛行紀錄雖然比每小時1234公里的音速還快，然而飛機的速度是否超越音速是取決於空中速度，而非地面速度，一般商業飛機的設計也並不是以超音速飛行，但罕見的現象，讓航空公司機長詹姆斯(Peter James)也忍不住在推特上表示，「作為民航機飛行員，我從來沒看過這種順風。」

當天晚上除了787客機，還有其他飛機也受到同一波高空氣流影響，一架從洛杉磯飛往紐約的航班，時速曾達到1091公里，而從芝加哥飛往紐約的737飛機，通過賓州時則達到每小時1126公里。

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關鍵字：客機,維珍航空,Virgin Atlantic,高空氣流

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