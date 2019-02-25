18歲男愛泡網咖花10萬送去治療　「不到48小時」就慘死

▲花大錢把兒子送去「戒網路」竟然慘死，讓家屬十分後悔。（圖／翻攝自大陸《北京青年網》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸安徽一名18歲少年因為沉迷網路，被家人送入一間號稱能戒除青少年成癮問題的「特訓學校」，結果不到48個小時就身亡，父母控訴，孩子的遺體全身上下有多處傷痕，疑似遭到毆打虐待而死。安徽省高院後來做出裁定，判決涉事學校負責人因故意傷害罪，獲刑16年。

18歲少年李傲輟學後因為愛泡網咖，2017年8月3日被父母送去「合肥正能青少年特訓學校」戒癮，原定培訓時間一共180天，還有180天的後續輔導，按照協定收費人民幣22800元（約台幣10.4萬元），另外收取人民幣500元（約台幣2292元）生活費，沒想到48小時後被告知「孩子中暑在搶救」，隨後確定死亡。

李傲的父母發現他遺體有著許多不明瘀傷，懷疑生前遭到虐待。學校負責人羅鏗以及4名教官被捕後坦承，8月3日，李傲被送上車後因為「不服管教」，便用手銬把人銬在車上，晚上9點抵達機構後，又安排2名教官把人關在名為「靜心室」內關禁閉，4人在看守的過程不但銬住其雙手，還不讓休息限制喝水進食，持續進行毆打施虐，直到8月5日17時左右，一名教官發現狀況有異將人送醫報警。

驗傷結果顯示，李傲符合因高溫、限制體位、缺乏進食飲水、外傷等因素引起水電解質紊亂死亡。羅鏗等5名被告人因涉嫌故意傷害罪和非法拘禁罪，2018年10月15日在合肥市中級法院受審，一審判決羅鏗入獄16年、其他4人分別獲刑1年至8年6個月，5人須共同賠償受害家屬人民幣3.2萬餘元（約台幣14.6萬多元），雙方均提出上訴，去年12月28日安徽省高院二審維持原判。李傲的家人近日向媒體坦承，「我們一家受到了血的教訓，很後悔。」