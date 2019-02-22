影／3屁孩的奇幻漂流！　碼頭玩「保麗龍船」遭大浪1秒捲出海

大陸中心／綜合報導

福建漳州有3個男孩，13日在碼頭邊的保麗龍板上玩耍，卻隨著浪潮被捲到海面上，當時海上風浪大，「小船」隨時有翻覆的危險，且三個孩子身上也都沒穿救生衣，令旁人十分著急。幸好碼頭工人及時報警求援，出動船隻、救援隊，共「打撈」了50分鐘才把人接上岸。

▲原本孩子們只想在碼頭邊玩耍，卻意外被海浪捲出港。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

根據《看看新聞》報導，參與救援的洪警官表示，3位男童大約是5至8歲的表兄弟，當時退潮風浪一來，「保麗龍船」隨著潮水飄出碼頭，民警發動很多船隻在附近尋找，共營救約50分鐘左右，才把人接上岸。

▲孩子試圖用繩索勾住救援長桿。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

從畫面上來看，孩子們沒穿救生衣，坐在「保麗龍船」上，不知道是嚇呆了還是覺得「沒什麼大不了」，表情十分淡定；並試圖用板上的繩索勾住救援長桿，但「小船」在水上隨著潮流移動，一時之間救援人員還無法將孩子接上岸。

▲這種「奇幻漂流」並不罕見，深圳也發生過。（圖／翻攝自微信／深廣電第一現場）

雖然最後成功救回孩子，民警也對家長與貪玩的男童進行批評教育，但這種「屁孩奇幻漂流」並不罕見，深圳大鵬公安也曾接到類似的求助。12日有家長報案，稱孩子在新區葵涌辦事處田寮下壩崗海灘遊玩時，被困於海中無法返回，「漂流入海」的兄弟分別為17歲和13歲，因認為「漂出去很好玩」，才會乘坐保麗龍板「出海」，最後困在海面上。

▲救援受困少年的情況。（圖／翻攝自微信／深廣電第一現場）

這些「屁孩奇幻漂流」事件在網路上曝光後，不少人打趣回應，「以後追妹子可以說這個了」，「馬上要開學了，離家遠航不是辦法，作業終究還是要寫的」，「再不攔下來就到阿根廷了」，「這是要去靈臺山找菩提老祖嗎」；還有人拿出電影哏，「萬事俱備，就差一隻老虎了」。