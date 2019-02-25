福建要拍「金門供水」　以大陸新娘為視角「見證兩岸融合」

▲《活水》啟動儀式。（圖／中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建的影視公司近日正在籌拍以「金門供水」為題材的影片《活水》，並於24日舉行了啟動儀式。《活水》以一名嫁到金門的大陸新娘為視角，講述金門供水工程20多年來的發展，影片取景橫跨海峽兩岸，預計4月在泉州晉江正式開拍。

《活水》由福建省優一影視有限公司、福建省西窗文化傳播有限公司聯合出品，福建青年導演楊木生執導，以金門供水工程為故事背景，結合泉州晉江地區的真人真事進行改編。

楊木生介紹，影片透過一名嫁到金門的新娘洪淑琴和她的父親洪雙江的視角，講述供水的歷程，從中可看見兩岸從封閉走向交流，開展交流合作、相互來往、彼此融合的過程。

啟動儀式上，福建省委宣傳部副部長肖貴新表示，影片將以「兩岸一家親，共飲一江水」為主題，以感人至深的故事情節為主線，融入晉江地區真實的風土人文和民風民俗，展示金門供水工程發展，及兩岸同根同源，同甘共苦的關係。

福建向金門供水工程最早在1995年起展開前期規劃，並於2002年啟動兩岸溝通，2015年達成共識簽約，2018年8月正式展開供水，從規劃到實現，歷經了23年。

據了解，《活水》將在兩岸取景，並預計於今年4月在泉州晉江開機拍攝。

▼金門舉辦通水儀式。（圖／金門縣政府）