中美第七輪貿易談判結束　陸宣布在「六大面向」取得實質性進展

於21至24日舉行的第七輪中美貿易磋商已經結束,大陸消息指出,雙方圍繞協議文本開展談判,在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。美國總統川普(Donald Trump)則是稍早在Twitter宣布,將推遲3月1日上調中國輸美商品關稅的計劃。

綜合陸媒報導,習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

談判的過程中,雙方落實中美元首於阿根廷會晤達成的重要共識,圍繞協議文本開展談判,在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上,雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作。

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!