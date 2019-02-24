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磋商進入「最關鍵階段」！　牛彈琴解析「備忘錄、大豆、輸贏」

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▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲第七輪磋商開幕會場更寬大，氣氛更輕鬆。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美貿易談判延長至24日（美東時間），結果備受外界關切。具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」指出，談判正進入最關鍵階段，有三大問題「要搞清楚」，分別是備忘錄取消的後果；談判中的「大豆邏輯」；最終結果不是雙贏就是雙輸。

牛彈琴指出，中美磋商氣氛還很不錯，川普的一些表態也值得肯定，包括他一個月之內已經兩次在白宮見了大陸副總理劉鶴；但由於國家利益至上，談判桌上雙方都是據理力爭、寸步不讓，甚至有時是疲勞作戰、通宵達旦。

牛彈琴點評稱，「史無前例的貿易戰，影響深遠的世紀談判」，留給中美的時間都不多了；對可能達成的結果，肯定也會有不同的解讀，甚至也不排除有各種誤解乃至雜音；對於此次磋商，有三個問題必須搞清楚。

▼川普在橢圓形辦公室接見劉鶴，右一為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

▲▼中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

問題一，備忘錄取消的後果

雙方早前了草擬6項諒解備忘錄（MOUs），致力解決貿易戰中最具爭議的問題，內容包括強制技術轉移與網路盜竊、知識產權、農業、服務、貨幣、雙邊貿易赤字削減，以及執法機制。但美國總統川普堅持認為諒解備忘錄沒有任何意義，最後，美官員改用「貿易協議」這個名詞。

對此，牛彈琴表示，很多人可能擔心，美國說變就變，是不是提高要價呢，「擔心有道理，畢竟川普的風格與以前的總統相比，確實不大一樣」，但實際結果，換湯不換藥，因為萊特海澤表示，這仍舊是同樣的文件，只是不再叫諒解備忘錄，而是被稱作貿易協定。

牛彈琴指出，當初之所以採取MOUs的形式，是因為各國法律制度不同；在一些國家，貿易協定還需國會批准才能生效，這會就陷入冗長的法律程序中；MOUs則比較快速的規避了這些問題，也算一種國際慣例，「現在，MOUs沒有了，但文本還是那個文本，只不過改稱協議了。」

▲▼大豆。（圖／路透社）

▲1000萬噸美國大豆相當於中國2017年美國大豆入口量的三分之一。（路透社）

問題二，中美談判中的「大豆邏輯」。

談判期間，中國同意向美國購買總價達1.2兆美元（約新台幣36兆元）產品；美國農業部長帕度（Sonny Perdue）則表示，中方承諾額外購買1000萬噸美國大豆。對此，有不少感到疑問，因為大豆是中國的「武器」，現在又承諾採購這麼多，中國到底是怎麼考慮的？

牛彈琴分析稱，這裡面就有一個中美貿易戰的「大豆邏輯」，當初貿易戰時，中國需要武器，因此「那對不起，美國大豆，我們不買了」，但其實，中國比需要石油還需要大豆，畢竟，中國一年缺口9000多萬噸，90%的大豆都依賴進口。

牛彈琴指出，在這個狀況下，就進口了巴西等國的大豆，自然價格也高了不少，所以，從美國進口大豆，首先對中國有利，「今年是豬年，豬更高興，花同樣的錢，可以吃到更多的大豆飼料了。」

牛彈琴總結，不進口大豆是反制的需要，現在進口一些大豆是談判的需要，也是自身需要，也是向美國釋放善意和誠意，換句話說，大豆這張牌用好了，就是中國的一個籌碼，而籌碼就是要用的。

牛彈琴還指出，中美貿易不平衡是一個事實，中國每年幾千億美元的順差，確實也不可持續，多進口一些美國的貨物，而且還滿足中國的需要，真不是壞事；當然，如果美國反悔，那中國肯定會不客氣，不再進口就是了；農產品不同於工業品，轉型很困難，賣不出去就真砸手裡了，那到時，美國人會更抓狂。

▼劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

▲▼美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判，劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

問題三，最終結果到底誰輸誰贏

牛彈琴指出，貿易戰沒有贏家，這個常識大家都清楚，因此，只要中美達成一致，當然前提必須是平等互利、相互尊重，合作解決問題，雙方都可算做贏家；反之，雙方都是輸家。

牛彈琴表示，「我也知道，肯定會有人計算，最終的協議中美國讓步了多少，中國付出了多少，然後統計到底中美哪個是贏，哪個是輸，我總覺得，首先要算一下，什麼是中國最大的利益。」

牛彈琴總結了三大觀察點

1.川普原本最不滿的就是中國每年順差幾千億美元，美國太虧了。貿易有買有賣，但如果太不平衡，確實也不可持續，因此，中國適當多進口一些美國產品，而且還是中國需要的東西，對中國來說，是好事還是壞事呢？

2.到過美國的人都知道，美國東西便宜，不管是牛肉豬肉，還是衣服鞋襪，同樣品牌，有的價格只有中國的一半。如果中國消費者能夠以同樣的價格，在國內買到同樣的商品，對中國來說，是好事還是壞事呢？

3.市場經濟，公平競爭，美國的低價優質商品進來，必然對中國企業構成壓力，促使他們不得不降低價格提高競爭力。這種鲶魚效應，對中國來說，是好事還是壞事呢？

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲第七輪貿易磋商在白宮西側的艾森豪威爾行政樓開幕。（圖／美聯社）

牛彈琴總結說，從一個更長遠的角度看，這次挑戰，對中國來說，何嘗不是第二次入世；美方提出的一些結搆性訴求，乍一看似乎咄咄逼人，但仔細想想，「很多又何嘗不是我們深化改革開放進程中正要做的？」

牛彈琴最後表示，中美關係穩住了，中國就不會失去戰略機遇期。當然，短期內肯定有陣痛，就如同當年入世，肯定還是有不適應的，但從長遠看，這麼勤奮的中國人，有什麼可怕的？當然，合作是有原則的，如果得寸進尺，漫天要價，那中國除了堅決頂回去，肯定別無他法，那就只剩下「雙輸」一種可能，那就真是中美的共同悲哀了！

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關鍵字：中美貿易談判,中美高級別磋商,第七輪貿易談判,諒解備忘錄

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