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影／中美經貿高級別磋商「樂談4天」結束　3月1日加徵關稅大限延後　

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大陸中心／綜合報導

中美代表團針對雙方貿易協議的磋商在美東時間24日結束，參與的人員包含中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等人。新華社報導，雙方達成重要共識，在多項議題上都取得進展。美國總統川普也表示，將推遲3月1日加徵關稅的大限。

▲▼中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

▲中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤。（圖／路透社）


新華社報導，2月21日至24日，習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商，「雙方進一步落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識，圍繞協定文本開展談判，在技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上，雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作」。

稍早，美國總統川普也在推特上提到，美中的貿易談判在具結構性的議題上取得實質進展，「基於這樣的結果，我將會延遲3月1日美國對中國商品加徵關稅的期限」。此外，川普將會在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與中國國家主席習近平會面，以便達成協議，不過中方在聲明中並未提及此事。

川普在推特上稱讚，「對中國和美國來說，都是一個很棒的周末」。

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關鍵字：貿易戰,中美貿易戰,美中貿易戰,貿易協商,川普,北美要聞

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