哥哥越戰遭俘虜從此沒見過面　川金會刺痛他心「歷史很諷刺」

▲安永洙拿著兄弟倆過往的合照。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

「川金二會」將於27、28日在越南河內展開。不過，這場高峰會也觸發部分人民的傷心事。南韓男子安永洙（Ahn Yong-soo，音譯）的哥哥曾於1966年被派往越南參戰，最後卻遭到北越俘虜，並移交給北韓，如今是生是死也不知道，「看看現在河內要發生的事，我真的感受到歷史的諷刺。」

《路透社》報導，1966年越戰期間，安克洙（Ahn Hak-soo，音譯）是南韓30多萬的士兵之一，當時南韓與美軍並肩作戰，不幸的是，最後他被北越軍隊俘虜並移交給北韓。他的名字曾被北韓用來宣傳，至今依舊下落不明，再也沒見過家人。

如今，越南、南韓與美國的關係較為舒適，經濟交流至關重要，北韓依舊處於孤立與貧窮的狀態。美國總統川普與北韓領導人金正恩即將會面，這場高峰會是個新篇章，但對一些人來說也是痛苦的提醒，就像安永洙感到很諷刺。

▲川金會前夕，河內已經有攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）



冷戰期間，越南和北韓曾是密切的盟友，分享近似的社會主義意識形態，到了越戰時期也維持軍事、政治上的支持。不過，越南開始擁抱西方，進行一系列經濟改革，又於1992年與南韓建交，便與北韓越來越疏離。

來到河內郊區北江省，可以看到褪色的紀念碑分別代表越戰期間被殺害的14名北韓空軍人員。此處是由一名北越老兵所看照，飛行員的遺體2000年被遣返後便很少人來參觀，「即使國家不提供任何支持，我仍然會看照墓碑，因為我也參與了戰爭。」

北韓官方媒體24日指出，金正恩23日已搭乘火車準備前往越南。他出國的詳細路線總是會受到關注，不過向來相當低調；外界揣測，他可能坐上專屬火車前往越南，再搭乘轎車抵達河內。