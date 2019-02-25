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冤獄半輩子「31歲蹲到70歲」　他獲賠6.4億但已經滿頭白髮…

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▲▼美國71歲男子寇利(Craig Coley)因為冤獄案在監獄裡待了39年，直到去年才獲平反出獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子寇利因為冤獄案在監獄裡待了39年，直到70歲時才獲平反出獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合外電報導

美國男子寇利（Craig Coley）多年前被誤認為加州西米谷一對母子雙屍案的殺人兇手，結果自31歲壯年被送進監獄，度過了39年時光後，直到2017年70歲時才洗刷清白獲釋，但他也早已成為白髮蒼蒼的老人。近日，寇利與西米谷市政府達成和解協議，他將獲得2100萬美元（6.4億元）的冤獄賠償。

根據《洛杉磯時報》報導，寇利自1978年被捕入獄，始終堅稱自己是無辜的；直到2017年，辦案人員重啟調查時新發現DNA證據，才總算證明了他的清白。西米谷市政府23宣布與寇利達成協議，將賠償他2100萬美元賠償，其中490萬美元由市府自掏腰包，其餘則透過保險或其他管道支付。

西米谷市政府表示，「雖然再多的錢都無法彌補寇利受到的傷害，但最終達成共識，對社區和寇利本人來說都是一樁好事」。此外，加州政府去年也曾批准一項數目小得多的冤獄賠償金，支付他195萬美元用於補償，相當於每關押一天折算140美元。這是該州冤獄受害者賠償委員會所支付過最大筆的補償金。

這起事件發生於1978年，當時年僅24歲的西米谷市女子朗達（Rhonda Wicht）沒有出席家庭聚會，親戚擔心她的安危，趕到她當時居住的公寓查看，發現她與她的4歲兒子唐諾（Donald）雙雙遭人勒斃在家中。

當時，剛與朗達分手的寇利（Craig Coley）馬上引起警方懷疑，並被帶回警局審訊，最終被依兩項謀殺罪嫌起訴，其中有兩名關鍵證人的證詞對寇利極度不利。被害人其中一名鄰居稱，案發當天她透過窗戶，看見寇利的車停在朗達的公寓外，接著看見一名符合寇利特徵的人從現場離開，將車子開走；另一名住在樓下鄰居則證稱，當天凌晨5時30分聽見朗達的公寓傳來可疑爭吵聲，而寇利這段時間正好沒有不在場證明。

法院最終於1980年認定寇利兩項一級謀殺罪名成立，判處他終身監禁且不得假釋。不過，寇利多年來始終堅稱他是無辜的。西米谷警局辦案人員多年後重新審視案情與證據，發現當年的法院文件中有多處不一致，決定於2016年重新啟動調查。

其中，聽見怪聲的樓下鄰居，後來曾向警方改口說，他並不是在凌晨5時30分聽見怪聲，而是凌晨4時30分。寇利當時在一間餐廳擔任夜班經理，案方當天他正好與同事外出小聚，凌晨4時45分還載了其中一名同事一程，因此不可能出現在案發現場。

另外，調查人員也重回當年證稱「看見長得像寇利的人」的鄰居家中查看，發現從她的窗戶往外看，無論如何都不可能看見外面是否有停車，讓這段證詞的可信度令人懷疑。

最關鍵的是，調查人員透過新技術，從案發現場遺留的證物中找到新DNA樣本，包括男性的上皮組織和精液，結果與寇利的DNA並不相符。加州前州長布朗（Jerry Brown）2017年決定特赦寇利，法官也宣布寇利完全無罪。至今，西米谷警方還沒有逮捕其他嫌疑人。

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