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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

貿易協商「人民幣匯率承諾」機制未明　華府考慮：不履行就加關稅

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▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲華府尋求北京承諾人民幣匯率穩定。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

中美貿易戰「休兵期」將於3月1日到期，美國先求尋求中國承諾人民幣匯率穩定，以做為結束貿易戰協議的一部分。不過有知情人士透露，雙方尚未對避免人民幣貶值的關鍵機制取得共識，而中方若未能兌現此承諾，美國將對中國貨品加徵關稅。

美中雙方官員在華府進行為期2天的高層會談後，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週五表示，美中達成有史以來最好的匯率協議，但並未透露相關細節。

美國先前要求中國承諾保持人民幣匯率穩定。彭博引述消息指出，人民幣匯率承諾是否能成功，取決美中如何制定協議的執行機制。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，美中任何協議都需要有強大的執行機制；白宮過去曾經抱怨，北京有未能履行承諾的紀錄。

2名知情人士透露，目前正在討論執行貨幣承諾的一個選項是，如果北京未履行承諾，美國將會對中國商品徵收關稅。若中國達到華府的要求，便無法以人民幣貶值手段抵銷美國加徵關稅的影響。

貨幣政策目前已經是川普對外貿易談判的一部分。美國在與墨西哥和加拿大簽訂的新北美自貿協議中就包含貨幣協議，並表示未來貿易協議尋求各國做出類似承諾。

受貿易緊張影響，人民幣2018年下跌超過5％，引起市場猜測北京是否故意貶值貨幣，以抵銷關稅的影響。人民幣兌美元於去年10月跌至10年最低水準後，今年以來已經回彈約2％。

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關鍵字：中美貿易戰,匯率承諾,北美要聞

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