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金正恩專列經天津「直奔越南」不見習近平　百人警衛隊搭機抵河內

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▲▼ 川金二會／金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

▲ 金正恩在官員及民眾簇擁之下，乘專列離開平壤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩為出席「川金二會」，當地時間23日下午5時乘專用列車自平壤出發，當晚9時30分經過與中國接壤的丹東地區，今（24）日下午約1時經過天津。消息人士透露，在解放橋上看見金正恩專列通過，當時天津站周邊也進行交通管制。

此前有傳聞指出，金正恩今早將乘專列抵達北京，與中國國家主席習近平會面。但今日北京站周遭毫無動靜，也沒有進行交通管制，外界推測，金正恩將直接乘車南下，經廣州抵達中越邊境諒山省同登站，循最短路線，盡量減少移動時間。南韓《韓聯社》則分析，北韓因顧及美方觀感，才會避免在峰會前夕與中方接觸。

▲▼ 川金二會／金正恩專列23日晚間經過丹東地區。（圖／路透社）

▲ 金正恩專列23日晚間經過丹東地區。（圖／路透社）

自丹東開往中越邊境需時40小時以上，雖然金正恩專列路線並未對外公開，但經過天津後，應會經武瀚、廣州、南寧等地，到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥，入境越南。據悉，憑祥站25日上午自26日下午將施行大規模管制。

根據北韓官媒《朝中社》稍早公布的名單，此次陪同金正恩前往越南的隨行官員包括勞動黨中央委員會副委員長金英哲、國際部部長李洙墉、中央委員會書記兼幹部部部長金平海、最高人民會議預算委員會委員長吳羞容，以及外務相李勇浩、人民武力部部長努光鐵、宣傳鼓動部第一副部長金與正、外務省副相崔善姬等人；金正恩妻子李雪主則不在名單上。

▲▼北韓牡丹峰樂團團長玄松月日前率領藝術表演團前往南韓，清秀的外貌與一身貴氣毛絨大衣引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 玄松月2018年1月率領藝術表演團前往南韓，清秀的外貌與一身貴氣毛絨大衣引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

此外，《韓聯社》在《朝鮮中央電視台》播出的畫面中捕捉到疑似為金正恩緋聞前女友、三池淵管弦樂團團長玄松月的身影，推測她繼2018年6月的新加坡川金會以後，再次隨領導人出訪。

另一方面，越南媒體報導，機身上寫著P-914的北韓高麗航空伊留申-76型運輸機於當地時間9時20分飛抵河內市郊的內排國際機場。有人捕捉到約100名身穿黑色西裝的金正恩護衛下機；10時20分時則有2輛黑色豐田陸地巡洋艦（Toyota Land Cruiser）在越南警車的引導下駛出VIP專用口，載有北韓方人士的多輛18至25人座巴士及2輛黑色卡車尾隨在後，可能開往金正恩有望下榻的河內美利亞酒店。

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