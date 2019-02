民主黨最美女議員超佛心！　霸氣宣布：助理年薪不低於162萬元

▲美國民主黨籍的紐約州新科聯邦眾議員奧卡西歐─寇特茲是政壇新星(Alexandria Ocasio-Cortez)。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

美國第116屆國會的超級新星、剛滿29歲的紐約聯邦眾議員奧卡西歐‧寇特茲(Alexandria Ocasio-Cortez),日前霸氣宣布,只要當她的幕僚,年薪不會低於5.2萬美元(約162萬元台幣)。跟其他華府地區眾年輕新進助理來說,可是前所未有的高薪,而這也是她正努力推行的「生活工資」(Living Wage)運動,搶先拋出橄欖枝。

據《國會山莊報》報導,奧卡西歐‧寇特茲在個人推特上發文,「領導從我們的選擇開始,這就是為什麼我要來決定我的員工沒有人的年薪會低於52000美元(約162萬元台幣)的原因。這可能是華府最高的新進人員薪資之一,我們能夠儉省其他地方,但一份生活工資值得每一分錢。」

Leadership starts with our choices.



That’s why I decided that no one on my staff will make less than $52k/year.



It’s likely one of the highest entry-level salaries on the Hill. We pinch pennies elsewhere, but it’s worth every dime to pay a living wage.https://t.co/IxfNH4632h