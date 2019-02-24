「髒鬼約翰」誆騙黃金單身女設計師！　恐怖情人下場超淒慘

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國際中心／綜合報導

美國影集《髒鬼約翰》（Dirty John，又譯《骯髒的約翰》） 去年11月上映後引起許多討論，這個驚悚的故事改編自《洛杉磯時報》記者高弗（Christopher Goffard）真人真事的系列報導與廣播節目，敘述恐怖情人約翰．米罕（John Meehan）欺騙、利用富有的單身女室內設計師黛博拉．紐威爾（Debra Newell）的事件，而被揭穿的約翰最後下場淒慘。

事業有成、有過4段婚姻的黛博拉於2014年透過交友App認識約翰，對方說自己是個醫師、退役軍人、曾參與無國界醫生，各方面都看似非常完美、簡直不真實。然而約翰其實是一個脾氣暴躁的騙徒，有犯罪紀錄，還有長期的控制、操縱、虐待女性的黑歷史。此外，真實身分為護士的他，還經常從醫院偷取藥物。

▼ 現實生活中的黛博拉。



Debra Newell was terrorised by 'Dirty' John Meehan for years. This is what her life is like now. https://t.co/SbGQUq8E8G pic.twitter.com/o5WqtxFHnP — Mamamia (@Mamamia) 2019年2月19日

系列報導中提到，黛博拉以為自己遇見了真命天子、一個真正會聽另一半說話的人，於是越陷越深，就連發現異狀的女兒們加以勸說也沒用。高弗指出，約翰會照顧黛博拉生活大小事，還會說「妳太美了」、「妳讓我的心跳停止」等甜言蜜語，甚至在第2、3次約會就表達結婚的想法。然而，約翰經常指控黛博拉的孩子們翻看自己的東西、想要奪走黛博拉。

被愛情沖昏頭的黛博拉忽略了許多細小的異狀，包括約翰總是穿著那一身褪色的手術服，就連參加正式的場合也如此。當時她只心想，「醫生很忙吧。」兩人交往不到2個月便結了婚。然而，二女兒賈桂琳（Jacquelyn，劇中更名為Veronica）與小女兒泰拉（Terra）心生懷疑，於是與親戚展開調查，成功挖出約翰的前科。

難以置信的黛博拉發現，約翰專挑富有的單身女子下手，在南加州至少有3名女性申請對約翰的禁止令，還有人在網路上警告大眾，「別讓這個男人進入妳的生活」。此外，她挖出約翰在學校時的稱號──髒鬼約翰。黛博拉之後與約翰短暫分居，但在對方的甜言蜜語和苦情請求下，兩人又合好了。

2016年3月，再也受不了約翰詭異行徑的黛博拉決定結束這段感情，約翰卻開始搞破壞、試圖偷她的車，更在同年8月拿刀企圖傷害泰拉。當年25歲的泰拉在一處停車場與約翰搏鬥，出於自衛連刺對方13刀，其中一刀直入眼睛。4天後，57歲的約翰在醫院過世。如今，泰拉仍在對抗創傷後壓力症，透過旅行、參加音樂會療傷。

▼ 艾瑞克巴納（Eric Bana）飾演約翰。