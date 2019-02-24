　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「髒鬼約翰」誆騙黃金單身女設計師！　恐怖情人下場超淒慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 影片去自Youtube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國影集《髒鬼約翰》（Dirty John，又譯《骯髒的約翰》） 去年11月上映後引起許多討論，這個驚悚的故事改編自《洛杉磯時報》記者高弗（Christopher Goffard）真人真事的系列報導與廣播節目，敘述恐怖情人約翰．米罕（John Meehan）欺騙、利用富有的單身女室內設計師黛博拉．紐威爾（Debra Newell）的事件，而被揭穿的約翰最後下場淒慘。

事業有成、有過4段婚姻的黛博拉於2014年透過交友App認識約翰，對方說自己是個醫師、退役軍人、曾參與無國界醫生，各方面都看似非常完美、簡直不真實。然而約翰其實是一個脾氣暴躁的騙徒，有犯罪紀錄，還有長期的控制、操縱、虐待女性的黑歷史。此外，真實身分為護士的他，還經常從醫院偷取藥物。

▼ 現實生活中的黛博拉。

系列報導中提到，黛博拉以為自己遇見了真命天子、一個真正會聽另一半說話的人，於是越陷越深，就連發現異狀的女兒們加以勸說也沒用。高弗指出，約翰會照顧黛博拉生活大小事，還會說「妳太美了」、「妳讓我的心跳停止」等甜言蜜語，甚至在第2、3次約會就表達結婚的想法。然而，約翰經常指控黛博拉的孩子們翻看自己的東西、想要奪走黛博拉。

被愛情沖昏頭的黛博拉忽略了許多細小的異狀，包括約翰總是穿著那一身褪色的手術服，就連參加正式的場合也如此。當時她只心想，「醫生很忙吧。」兩人交往不到2個月便結了婚。然而，二女兒賈桂琳（Jacquelyn，劇中更名為Veronica）與小女兒泰拉（Terra）心生懷疑，於是與親戚展開調查，成功挖出約翰的前科。

難以置信的黛博拉發現，約翰專挑富有的單身女子下手，在南加州至少有3名女性申請對約翰的禁止令，還有人在網路上警告大眾，「別讓這個男人進入妳的生活」。此外，她挖出約翰在學校時的稱號──髒鬼約翰。黛博拉之後與約翰短暫分居，但在對方的甜言蜜語和苦情請求下，兩人又合好了。

2016年3月，再也受不了約翰詭異行徑的黛博拉決定結束這段感情，約翰卻開始搞破壞、試圖偷她的車，更在同年8月拿刀企圖傷害泰拉。當年25歲的泰拉在一處停車場與約翰搏鬥，出於自衛連刺對方13刀，其中一刀直入眼睛。4天後，57歲的約翰在醫院過世。如今，泰拉仍在對抗創傷後壓力症，透過旅行、參加音樂會療傷。

▼ 艾瑞克巴納（Eric Bana）飾演約翰。

ET快訊
隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去
落地大馬秒拿1億訂單！韓國瑜「南南架構」大突破：裡面有3大意

關鍵字：恐怖情人,骯髒的約翰,Dirty John,John Meehan,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「髒鬼約翰」誆騙黃金單身女設計師！　恐怖情人下場超淒慘

民主黨最美女議員超佛心！　霸氣宣布：助理年薪不低於162萬元

金正恩專列經天津「直奔越南」不見習近平　百人警衛隊搭機抵河內

神父侵犯未成年「紀錄遭銷毀」甚至沒建檔　她忍淚墮胎3次

南韓欲砍「複製人」偶像演出　粉絲爆氣請願廢性平部

越南總理：川金二會杜絕任何意外　確保各國代表團絕對安全　

IG暗示「參選2024美總統」　川普長子小唐納步上爸爸腳步？

非洲豬瘟持續蔓延　越南海防市淪為第三疫區

沖繩「美軍基地搬遷」公投今登場　噪音、犯罪引居民怒吼

讓他放心玩！　首爾江南上流父母流行「送國高中兒子去結紮」

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

「髒鬼約翰」誆騙黃金單身女設計師！　恐怖情人下場超淒慘

民主黨最美女議員超佛心！　霸氣宣布：助理年薪不低於162萬元

金正恩專列經天津「直奔越南」不見習近平　百人警衛隊搭機抵河內

神父侵犯未成年「紀錄遭銷毀」甚至沒建檔　她忍淚墮胎3次

南韓欲砍「複製人」偶像演出　粉絲爆氣請願廢性平部

越南總理：川金二會杜絕任何意外　確保各國代表團絕對安全　

IG暗示「參選2024美總統」　川普長子小唐納步上爸爸腳步？

非洲豬瘟持續蔓延　越南海防市淪為第三疫區

沖繩「美軍基地搬遷」公投今登場　噪音、犯罪引居民怒吼

讓他放心玩！　首爾江南上流父母流行「送國高中兒子去結紮」

SBL／天使折翼手感極凍　全因璞園共識守死他

曼谷華馬夜市猛男海鮮！大口吃配桌邊肌肉熱舞

Olie骨折隔2個月…網狂問「為何沒照片？」　隋棠罕曝三胎近況！

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

影／重慶公車疑煞車失靈衝人行道　「保齡球式」狠撞釀2死13傷

40年永福樓最後一晚擠滿300人用餐！饕客排隊1小時也要吃到

香港波神「一直吉」NG11次爆笑直擊《好選喆》奧斯卡鐵口預測

21歲未婚媽遭「射後不理」！出生5天男嬰遭溺斃「宮廟水槽」　遺體腐爛

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

中職／慶幸生涯在台灣結束　小林亮寬感激象迷支持

國際熱門新聞

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

災難前兆？環太平洋連現地震魚、..

亞馬遜Prime Air波音7..

傳金正恩：不願核武與孩子共存

首爾江南上流父母流行送高中兒去..

兒子2歲還不會走　狠母暴怒活活..

海水滅頂將消失！馬紹爾：墊高國..

學沉默羔羊　男大生吃掉同學的肝

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭..

芭蕾妹跳舞張腿　網見這片全驚呆

委內瑞拉邊境爆衝突　3守軍倒戈

委內瑞拉總統宣布：與哥倫比亞斷..

遭抓髮懸掛30m高空　非裔女墜..

更多熱門

相關新聞

民主黨最美女議員：助理年薪不低於162萬元

美國第116屆國會的超級新星、剛滿29歲的紐約聯邦眾議員奧卡西歐‧寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez），日前霸氣宣布，只要當她的幕僚，年薪不會低於5.2萬美元（約162萬元台幣）。跟其他華府地區眾年輕新進助理來說，可是前所未有的高薪，而這也是她正努力推行的「生活工資」（Living Wage）運動，搶先拋出橄欖枝。

不見習近平！金正恩專列料直奔越南

小唐納IG暗示可能參選2024美總統

與排泄物共存！美家長凌虐13名子女認罪

川普／我們將在2020年大勝！

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

網激推！好市多「懶人新神物」

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

5566開唱當晚…王少偉發文了！

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面