民進黨團結勝選　全黨相挺送郭國文進國會

▲民進黨第2選區台南立委補選參選人郭國文舉辦競選總部成立造勢大會，前行政院長賴清德、行政副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰等綠營重量級大咖齊聚，力挺郭國文進國會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨第2選區台南立委補選參選人郭國文，2月24日舉辦競選總部成立造勢大會，前行政院長賴清德、行政副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰等綠營重量級大咖齊聚，台南立委葉宜津、陳亭妃、王定宇、林俊憲全到場相挺郭國文前進國會，現場支持群眾相當熱絡，超過5000人到場相挺郭國文。

當賴清德、陳其邁、黃偉哲、卓榮泰4人合體為郭國文助選，並表示唯有團結才能勝選，民進黨全黨相挺郭國文。現場民眾「當蒜！當蒜！」、「前進國會！」的加油聲不斷，將氣氛炒到最高點。

賴清德前院長，懇請大家在3月16日立委補選全力支持郭國文，讓他有機會服務台南、為台灣打拼。並稱讚郭國文認真打拼、學歷好、形象好，有理想有抱負，不只能照顧農漁民，更能協助黃偉哲市長推動台南市的工商發展，是一個很好的人才，請大家多多支持讓他順利當選。

賴清德提到這一場選舉面對很多的困難，尤其有人脫黨參選造成的分票危機，這一場選舉能不能勝利，在於支持民主的我們能否再次團結勝選。這一場選舉不只是郭國文的選舉，也是民進黨能不能再被民眾信任的指標一戰，懇請鄉親一起站出來捍衛民主，用選票支持民進黨唯一提名的郭國文。

陳其邁副院長說，郭國文是跟他同屬中生代的政治工作者，腳踏實地並了解台南心聲，而且學歷好，擔任過議員又有地方及中央的行政資歷，會是值得台南鄉親信賴的依靠。陳其邁也說明在台灣民主歷程的每一個關鍵時刻，郭國文來沒有缺席！從參與野百合學運、勞權運動，2004年策劃手牽手護台灣的活動抵抗中國的威脅，當選大台南1、2屆議員後被徵召到中央，2018年則為了固守南台灣的民主的堡壘，辭官回到家鄉輔選市長、議員及里長等等，現在他參與台南的立委補選，不只要接棒黃偉哲市長的立委席次，顧守台灣的民主與台南的發展。

陳其邁並提到現在中生代中，在中央有林佳龍，地方有黃偉哲，民進黨部也有卓榮泰主席與羅文嘉祕書長，現在國會同樣需要像郭國文這樣的中生代，來支持台灣的民主與嚴苛挑戰，守衛台灣與台南，希望大家能支持郭國文這個和我們一起打拼、在我們困苦的時候找得到人的郭國文。

黃偉哲市長稱讚郭國文是去年選戰時和他並肩作戰的重要伙伴，不只一起解決市民的問題，也一起規劃台南的未來發展，像台南的農漁產業產銷、南科擴建及交通、台灣山海軸線的觀光、公共托育中心、公共托老中心等，各種台南市民的需求與對未來的期待，郭國文都非常清楚，再加上他長期在地方與中央的行政歷練。黃偉哲強調只有郭國文才能真正無縫接軌，接棒第2選區的立委，並與合作無間用最快速度營造更幸福的台南。

卓榮泰主席強調阻擋韓流的最前線落在台南這一席，所以民進黨一定要團結合作，把脫黨參選的票壓到最低，讓民進黨唯一提名的郭國文能為鄉親服務。卓榮泰並表示，2018九合一大選之後的憂心，「台灣」被逼到牆角，雙北、台中、高雄等四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一線與中國勢力相互呼應，中國政治力直接影響台灣的政經與安全，那過去黨部及先進們從國民黨專制時代走至今日民主社會中，過程的艱辛與多人少付出的血汗和歲月就都白費了。

卓榮泰說，台南一向是台灣民主前進的指標，所以在此次立委補選，國民黨勢必複製韓國瑜模式，並結合中國勢力強攻，務求攻下台南這一席立委，造成台南民主的缺口，合謀2020的總統及立委大選。因此，3月16日的選舉不只是區域立委的補選，更是台灣民主能否繼續前進的關鍵一戰，所以一定要讓郭國文順利當選進入國會。

郭國文說他自小就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，更能體會農家的辛勞。所以在高麗菜崩盤時，他把做看板的錢用來向高麗菜農大量採購高麗菜，再分享給台南的鄉親。因此他如果有機會進入國會，第一個要推動的就是改進農產的銷售機制，讓農民的收入能實質增加。

郭國文提到自己前有韓流，後有「偽綠」分票，腹背受敵，他唯有不斷接地氣來累積人氣。316這場立委補選是非常關鍵的一役，民進黨在台南一定要贏，這是台灣主體意識的選戰，也是守衛台灣民主與台南發展的一役，拜託各位鄉親以疼惜賴清德、愛黃偉哲的心，用選票來支持郭國文。

最後由賴清德前院長、陳其邁副院長、黃偉哲市長、卓榮泰主席分別拉下寫著「卓越戰將」、「信賴專業」、「邁向勝利」、「選哲國文」的布條，現場支持群眾的情緒到達最高點，「國文當蒜！」、「前進國會」的加油呼聲不絕於耳。