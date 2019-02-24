24日晚間關鍵賽　光復高中爭HBL四強　

▲目前戰績三勝二負的狀況下，光復高中只要24日晚勝出，就能贏來隊史上的第一個四強，就看對戰松山高中的表現。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

HBL八強複賽已開打，新竹市的光復高中連奪3勝，24日將面對傳統籃球名校、戰績3勝2負的松山高中，此戰也攸關能否晉級四強進軍小巨蛋。雖然全隊深陷流感病毒的攻擊，但選手們仍不放棄爭取前進四強決賽名額。目前戰績三勝二負的狀況下，只要24晚勝出，就能贏來隊史上的第一個四強，就看對戰松山高中的表現。



由於光復高中在HBL的好表現，鼓舞新竹市基層籃球選手培訓的熱情，為了能夠提供更多高品質的賽事與基層培訓場地，新竹市府在2017年配合世大運，投入3千萬元，整建新竹市立體育館，也翻修了13所學校球場，投入3400萬，期望讓更多基層選手有更好的籃球培訓基地。



「我們在疫區吧。」光復教練陳定杰自嘲說，八強賽開賽前中鋒喬楚瑜染上了諾羅病毒，一上場不到幾分鐘就沒力，隨著首場賽事結束，流感卻偏偏選在此時爆發，選手們陸續感染病毒，在場上有力不從心的感覺，「但他們仍舊非常努力。」



教練表示他們沒有放棄，接連的賽事都全力以赴，但掉以輕心是比賽大忌，上周四面對東山時，原本雙位數領先到第四節的時候幾乎被追到翻船，表示軍心未定；教練表示，只要在賽場上，就要尊重比賽，絕對不能有穩贏、隨便的心態，才能全力以赴，享受比賽。



「我們要進四強」隨隊教師何長仁表示，23日雖讓南山邱詠富在1.6秒投進那顆三分球，輸掉了比賽，但全隊在第三節時仍有雙位數的落後，卻仍沉著應戰緊咬比數，這樣的賽事經驗，會讓球員成長，所以面對24日的賽事，團隊仍然非常有信心，希望能夠搶進四強寫下隊史上的第一次。



深受「諾羅病毒」困擾的「眼鏡中鋒」喬楚瑜，在第二場賽事開始後就大開殺戒，「過去大大小小的比賽都是由我來執行最後一擊，所以對於出手相當有信心。」面對青年高中時全場僅休息43秒，攻下27分、22籃板外帶4助攻，徹底擺脫諾羅困擾，並在第三戰面對東山高中時最後用一擊勾射，氣走東山，力拚高中生涯中最完美的一戰。