《蓋亞》登陸結束倒數　網美打卡衝最後一波

▲《蓋亞》地球自1月底「登陸」新竹市，30天逾15萬人次到訪，24日是《蓋亞》地球「降落新竹市出任務」的最後一天，許多民眾也趁機把握最後的朝聖機會。（圖／感謝梁朝安提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市幸福廣場的《蓋亞》地球自1月底「登陸」新竹市，黑暗中微微發光、太空感十足的絕美星體引起網路熱議，從最初的飄浮狀態到後半展期落地，動向也備受民眾關注，30天逾15萬人次到訪，更締造了新竹市年節燈會有史以來最高人次，24日是《蓋亞》地球「降落新竹市出任務」的最後一天，許多民眾也趁機把握最後的朝聖機會。

▲《蓋亞》登陸任務結束倒數計時 網美打卡快衝最後一波。（圖／《三歲小草》提供，下同）

英國藝術家路克・傑朗姆的作品《蓋亞》是真實地球的180萬分之一，表面圖像經NASA授權，且在距211公尺處觀賞，就如同在月球表面觀看地球的視覺效果。開展一個月來吸引全國民眾到訪，也成新竹市2019年節最夯的打卡景點，無論白天晚上都有勘比夜市的人潮聚集，還有不少幼稚園、學校單位帶團參訪，由老師解說讓孩子「就近」認識地球。

「2019年新竹過好年」藝術燈區以「探索太空」為主題，在東門城、護城河沿線佈設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等主題燈飾，護城河一個月來越夜越美麗，讓年節氣氛十足，再加上「暖冬國旅補助」，不止旅宿住宿率成長2成， 《蓋亞》也締造了30天15萬人次到訪的好評。

▲《蓋亞》地球自1月底「登陸」新竹市，30天逾15萬人次到訪，24日是《蓋亞》地球「降落新竹市出任務」的最後一天，許多民眾也趁機把握最後的朝聖機會。（圖／新竹市政府提供，下同）