河北首度爆發非洲豬瘟疫情！陸僅剩3省未淪陷

▲ 雲南省怒江州瀘水市本月21日爆發新疫情。（示意圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

繼山東省2月20日爆發疫情後，河北省也淪陷。據大陸農業農村部消息，河北保定市徐水區24日確認有非洲豬瘟疫情，事發養殖場現存欄生豬5600頭，已出現發病死亡病例。這是河北首度出現疫情，目前僅剩海南、西藏自治區、新疆維吾爾自治區3省區未傳出案例。

中國大陸農業農村部發佈公告稱，2月24日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，保定市徐水區某養殖場發生非洲豬瘟疫情；該養殖場現存欄生豬5600頭，已出現發病死亡病例。

公告顯示，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區；目前，上述措施均已落實。

為阻絕非洲豬瘟病毒傳入台灣，農委會強調，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局去年12月18日公告裁罰基準，自明日零時起，入境旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕入境。

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▼截至22日大陸非洲豬瘟地圖，目前河北也已傳出疫情。（圖／中央災害應變中心網站）