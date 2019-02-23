再添3例！陸客違規帶豬肉品驗出非洲豬瘟病毒

▲防檢局驗出來自天津市的香腸含有非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（23日）指出，再次從大陸豬肉製品驗出3例非洲豬瘟病毒基因，總計已達29例，分別為107年10月1例、11月2例、12月4例、108年1月11例、2月11例，檢出率仍處持續上升的趨勢。

應變中心指出，第27例是防檢局新竹分局於1月28日採樣來自天津的大陸籍旅客違規攜帶之香腸，該旅客已裁罰20萬並繳清罰款順利入境；第28例是由該局高雄分局高雄機場檢疫站於2月13日從棄置箱所收集到江蘇省懷安市生產的香腸；第29例也是由高雄機場檢疫站於2月17日採樣來自香港大陸籍旅客違規攜帶之豬肉餛飩，該旅客經裁罰20萬未繳清罰款已遭拒絕入境。

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▲防檢局指出，已從旅客違規肉品中，驗出29例非洲豬瘟病毒基因。（圖／防檢局提供）

應變中心說明，該3件樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

應變中心再次呼籲民眾，出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

▲由香港帶入境的豬肉餛飩驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）