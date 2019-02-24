陸非洲豬瘟疫情擴散　內蒙再爆新例「210頭家養野豬死亡」

▲內蒙古大興安嶺24日確定有非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸持續延燒，河北省保定市及內蒙古自治區今（24）日皆確定出現非洲豬瘟死亡案例。大陸農業農村部稍早公布河北保定市的豬瘟疫情後，下午近17時又公布內蒙古大興安嶺重點國有林管局桑都爾林場發生非洲豬瘟疫情，共有222頭豬發病，其中210頭豬死亡。

農業農村部新聞辦公室今天表示，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經內蒙古自治區動物疫病預防控制中心確診，大興安嶺重點國有林管局桑都爾林場某家養野豬養殖戶發生非洲豬瘟疫情。該養殖場現存欄家養野豬222頭，發病222頭，死亡210頭。該養殖場位於大興安嶺腹地，周邊半徑60公里範圍內無生豬養殖。

▲非洲豬瘟疫情持續延燒，大陸僅剩3省區未淪陷。（圖／路透社）

根據農業農村部消息，疫情發生後，農業農村部、林草局立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，加強周邊野豬活動巡查。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停。非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自去年8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫。截至目前，大陸未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。

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