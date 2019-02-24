她9歲那年走了！醫師爸留下「裱框獎狀」背後有洋蔥　女兒淚：遺憾太多太多

▲父親一年四季任何場合幾乎都穿西裝。（圖／王沛瀠授權提供）

記者周亭瑋／採訪報導

「為什麼你要這麼早就離開我呢？」一名女網友在9歲那年，面臨摯愛的父親去世，小小年紀的她根本無法承受，只能靠回憶過往點滴，來慢慢撫平傷口；其中，有幅裱框獎狀是她唯一能懷念父親的東西，對她來說就是最珍貴的無價之寶，而背後溫馨又可愛的故事，令人鼻酸卻也忍不住會心一笑。

王沛瀠與父親相差55歲，身為獨生女的她也備受爸爸疼愛。有一回，她看到書櫃上各式各樣的獎盃和獎狀，羨慕的不得了，於是隨口一說自己也想要，沒想到老爸馬上請秘書做了一個給她，還有裱框的那種，「那張獎狀讓我開心了好久好久。」

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▲一張獎狀看出了父親對她的疼愛。（圖／王沛瀠授權提供）

王沛瀠父親是個內科、小兒科醫師，也是前台中市醫師公會理事長，當時他常常在開會跟看診之間奔波，久而久之身體也因此搞壞掉。沛瀠說，「他得了肺癌，不過他沒有抽菸喝酒，是因為經常跑台北、高雄開會，結果過勞患上肺癌的。」

她哽咽道，「在我得知爸爸得癌症的時候，已經晚了，沒有人告訴我到底發生了什麼事，就這樣癌症末期，在我9歲那年走了，一切都來得太快太突然，這要小小年紀的我怎麼去承受失去父親的事實？」

▲自從父親去世後，生日對她來說就沒有意義了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在她悲傷的同時，陷入了回憶的漩渦裡，也很想對爸爸說，「還記得嗎？你說過要帶我去迪士尼玩的，還要一起去吃好吃的牛肉麵跟臭豆腐，怎麼沒做到就這樣離開我了呢？好想念以前看病完，你抱著我走到二樓；好想念以前半夜，你牽著我去7-11買零食；好想念以前你在睡前陪我聊天講故事；好想念以前你買了大蛋糕幫我慶祝生日；好想念以前你開車來接我放學，但我知道，一切都回不去了。」

12年過去，每年在父親的忌日前後，王沛瀠都會寫下文章弔念最愛的爸爸，她也感性地說，「希望在天上的你已經沒有任何病痛，為人服務那麼多年的你真的很偉大，我愛你，也很想念你......。這輩子我們相處時間太短暫，還有好多的事情還沒一起去完成，遺憾太多太多，下輩子...我們再當父女好不好。」

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